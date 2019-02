Napoli i Arsenal grają dalej w Lidze Europejskiej Napoli pokonało FC Zurych 2:0, a mogło wyżej, ale Arkadiusz Milik zmarnował kapitalną okazję. Do 1/8 finału Ligi Europy awansował także Arsenal, który udanie zrewanżował się BATE Borysów i wygrał 3:0. Wszystko wskazuje, że Napoli zajmie drugie miejsce w Serie A. Na mistrzostwo ma już tylko teoretyczne szanse, bo traci do Juventusu aż 13 punktów. O swoje wicemistrzostwo też nie musi się raczej bać, bo Inter ma siedem punktów mniej, a jest pogrążony w chaosie. Dlatego głównym celem Napoli jest wygranie Ligi Europy. W czwartek drużyna Carlo Ancelottiego zrobiła krok w tę stronę, bo wyeliminowała FC Zurych. W pierwszym meczu Napoli wygrało 3:1, a w rewanżu 2:0. Pierwszą bramkę zdobył Verdi, ale słowa uznania należą się także Ounasowi, który popisał się śliczną asystą: Piotr Zieliński zagrał przyzwoicie, ale już w 66. minucie zmienił go Allan. Arkadiusz Milik pojawił się na murawie w 78. minucie zastępując Ounasa – bohatera spotkania. Chwilę później Polak był bliski gola. Piłka po jego pięknym strzale lewą nogą zza pola karnego pofrunęła jednak tuż nad poprzeczką. Lepszą okazję miał w ostatniej minucie spotkania, ale nie trafił w piłkę, choć miał przed sobą pustą bramkę. W zeszły weekend zmarnował podobne sytuacje. Tydzień temu Kanonierzy niespodziewanie przegrali na wyjeździe 0:1 z BATE Borysów. Ale sensacji nie będzie. I wiadome to już było po pięciu minutach rewanżu, kiedy Volkov strzelił samobója. Później dla Arsenalu trafiali obrońcy: Mustafi i Sokaratis. Rewanżowe mecze 1/16 finału Ligi Europy: FC Salzburg – FC Brugge 4:0; pierwszy mecz 1:2

Eintracht Frankfurt – Szachtar Donieck 4:1; 2:2

Arsenal Londyn – BATE Borysów 3:0; 0:1

SSC Napoli – FC Zurich 2:0; 3:1

Zenit St. Petersburg – Fenerbahce Stambuł 3:1; 0:1

Valencia – Celtic Glasgow 1:0; 2:0

Villarreal – Sporting Libona 1:1; 1:0

Dinamo Zagrzeb – Viktoria Pilzno 3:0; 1:2

Inter Mediolan – Rapid Wiedeń 4:0; 1:0 KRC Genk – Slavia Praga 1:4; 0:0

Dynamo Kijów – Olympiakos Pireus 1:0; 2:2

Bayer Leverkusen – FK Krasnodar 1:1; 0:0

Benfica Lizbona – Galatasaray Stambuł 0:0; 2:1

Chelsea Londyn – Malmoe FF 3:0; 2:1

Losowanie par 1/8 finału Ligi Europy odbędzie się w piątek. Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz

