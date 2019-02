NBP ujawnił zarobki kadry kierowniczej Narodowy Bank Polski opublikował w środę zarobki kadry kierowniczej w 2018 roku. Jak wyjaśniono, ma to związek z nowymi przepisami dotyczącymi jawności wynagrodzeń w banku centralnym. Narodowy Bank Polski w ciągu 30 dni od publikacji noweli ustawy dot. jawności wynagrodzeń w banku centralnym ma opublikować informacje ws. wynagrodzeń kadry zarządzającej banku w latach 1995-2018. Na stronie banku centralnego napisano, że udostępniono informacje “o wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto osiągniętego w 2018 r. na stanowisku: dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej), zastępcy dyrektora oddziału okręgowego, zastępcy dyrektora departamentu oraz osób zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskiem dyrektora departamentu i jego zastępcy (wynagrodzenie zasadnicze/chorobowe/zasiłki, premie, nagrody, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)”. Według zestawienia NBP najwyższe miesięczne wynagrodzenie brutto pobierała dyrektor departamentu komunikacji i promocji – 49 563 zł. Funkcję tę od sierpnia 2016 r. sprawuje Martyna Wojciechowska. Średnie zarobki szefowej gabinetu prezesa, którą w ubiegłym roku była Kamila Sukiennik, wyniosły 42 760 zł – wynika z informacji opublikowanych przez bank centralny. Z publikacji banku centralnego wynika, że na drugim miejscu pod względem przeciętnych wynagrodzeń miesięcznych brutto znalazł się dyrektor departamentu prawnego z 47 331 zł. Na trzeciej pozycji jest dyrektor departamentu innowacji finansowych z 44 971 zł. Kolejne miejsca zajęli: dyrektor departamentu analiz ekonomicznych – 43 176 zł, dyrektor departamentu kadr – 42 890. Wśród dyrektorów departamentów NBP najmniej otrzymywał w ub.r. szef departamentu ryzyka operacyjnego i zgodności – 28 446 zł. Z informacji banku wynika też, że szef NBP korzystał w ubiegłym roku z usług ośmiu doradców, spośród których jeden, ten najwięcej zarabiający miesięcznie, pracował do 17 kwietnia ubiegłego roku. Drugi, pod względem średnich miesięcznych zarobków, doradca prezesa NBP zarabiał miesięcznie 33 514 zł i przepracował cały rok 2018. NBP poinformował też, że najniższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w ubiegłym roku doradcy prezesa NBP wyniosło 6 720 zł. Pracował on jednak od 23 do 31 maja ubiegłego roku. W poniedziałek prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy dotyczącej jawności wynagrodzeń w NBP. Zgodnie z nowelą pensja prezesa i wiceprezesów NBP jest ustalana na podstawie przepisów o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Z kolei zasady wynagradzania pracowników NBP będą ustalane przez zarząd banku w drodze uchwały. Pod koniec grudnia ub. roku “Gazeta Wyborcza” napisała o dwóch wyżej wymienionych współpracowniczkach prezesa Glapińskiego. Informowano wówczas, że zarobki Wojciechowskiej wynosiły w 2016 r. około 65 tysięcy złotych wraz z premiami, dodatkowymi dochodami i dodatkami. “Dla porównania – były prezes NBP Marek Belka dostawał w sumie około 57 tysięcy złotych miesięcznie” – napisała w grudniu “GW”. Zgodnie z ustawą o NBP wielkość środków na wynagrodzenie w banku centralnym ustalana jest corocznie w planie finansowym banku centralnego z uwzględnieniem poziomu płac w sektorze bankowym, co oznacza, że właściwym odniesieniem do wysokości i tempa wzrostu płac w NBP jest sektor bankowy. Opracowała na podstawie doniesień agencyjnych Anna Głowacka Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji









































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.