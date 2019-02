Nie bój się kochać – Jan Twardowski (cz. I) Z cyklu: Historia Salonu Muzyki i Poezji Tego samego dnia, kiedy za działalność teatralną wręczono mi Nagrodę Fundacji Turzańskich, otrzymał ją również ks. Jan Twardowski, który niestety nie był obecny podczas ceremonii w Toronto. Pomyślałam wtedy – jeszcze temu poecie się nie ukłoniłam. Byłoby pięknie, aby mój ukłon doleciał aż z Kanady do Polski. Zaczęłam się zastanawiać nad realizacją wieczoru. Ale zanim stworzy się scenariusz z tych wierszy, to trzeba sobie wyobrazić całą wizję przedstawienia – kto mówi te wiersze, dlaczego je mówi, do czego zmierza? Bohaterami spektaklu była trójka wędrowców – dwie kobiety i jeden mężczyzna, którzy poprzez poezję ks. Twardowskiego pragnęli ukazać jego poszukiwanie Boga i miłości. Miłości bardzo szeroko pojętej, nie tylko do mężczyzny czy kobiety, ale i do świata, do przyrody, do najdrobniejszego źdźbła trawy. Ich wędrówka odbywała się w takim krajobrazie, jaki ukochał ksiądz Jan. Czyli była to łąka pełna kwiatów, uboga kapliczka z koślawym Chrystusikiem, czy wielki kościół, który wydawał się poecie trochę obcy i za bogaty. Oczywiście też góry, Tatry, które tak uwielbiał: łąki, snopki, rwące rzeki czy szumiący las. This slideshow requires JavaScript. Trójka wędrowców szła przez te wszystkie krajobrazy i każdy z nich niósł inne emocje, które znajdujemy w wierszach poety – od wielkiego smutku do radości. Przy przepięknej muzyce Jerzego Boskiego i Dariusza Króla zanurzenie się w świecie poezji było oczyszczeniem dla nas wszystkich. W Polsce odbywały się wieczory poezji ks. Jana Twardowskiego, lecz były one oparte wyłącznie na jego wierszach. Uznałam, że wzbogacanie poezji wyobraźnią muzyczną i obrazem cudownej polskiej przyrody, tak drogiej, szczególnie dla nas, emigrantów – jest szalenie ważne. This slideshow requires JavaScript. Ten spektakl graliśmy w wielu miejscach w Kanadzie i w Stanach, ale również wystawiliśmy go w Warszawie. Był na nim obecny ks. Jan Twardowski. Dziękował nam z całego serca. Potem zaprosił nas do swojego skromnego przytuliska. Jakie odniosłam wrażenie, gdy je zobaczyłam? – trzeszczące schodki, w kącie wisi wytarty habit, stoi koślawy stołek, a całość tchnie ogromem miłości. O tym wieczorze poetyckim pisano w warszawskich gazetach, a autorką jednej z recenzji była Anna Mieszkowska. Maria Nowotarska Fragment książki

Beaty Gołembiowskiej

Beata Gołembiowska – pisarka, autorka powieści Żółta sukienka, Malowanki na szkle, Lista Olafa, Droga do Wilenii oraz książek–albumów – W jednej walizce i Teatr bez granic.

