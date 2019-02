Nieruchomości a renowacje łazienki

Wszystkie renowacje są kłopotliwe. Jak wiemy, najważniejsze miejsca w domu, które niejednokrotnie decydują o dobrej sprzedaży, to oczywiście kuchnia oraz łazienka. Jeśli chodzi o łazienkę, to powinna ona spełniać kilka wymogów, jak funkcjonalność, ale też odpowiednie wykorzystanie każdego zakątka; trochę praktyczności, ale też i luksusu by się przydało.

Jest bardzo dużo rzeczy do rozważenia, nie tylko w zakresie wykorzystania miejsca, ale też wyposażenia: rodzaj lustra, ale też kolor zaprawy do kafelków. Decyzje te będą oczywiście zależeć od naszego budżetu, a naprawde możemy zostać zaskoczeni cenami!

Co więc warto wiedzieć przed podjęciem decyzji o renowacji?

Jeśli wybraliśmy już kogoś, kto ma te prace dla nas wykonać, powinniśmy od samego początku bardzo starannie przygotować cały plan renowacji, włącznie z wyceną oaz wyborem materiałów. Zdarzylo się kiedyś moim klientom, że wykonujący prace zakupił oraz zainstalował innego typu wannę, niż wybrano.

Pamiętajmy, że nawet podczas operacji chirurgom zdarzają się pomyłki: operują nie to kolano, lub amputują złą kończynę, a więc dokładny, kilkukrotnie powtórzony wybór konkretnego wyrobu powinien być ostatecznie potwierdzony.

Następną sprawą jest kwestia ceny, całego budżetu, który na to przeznaczamy: koszty są zawsze wyższe niż myślimy. A więc pytanie: czy można zrobić kompletną renowację łazienki za parę tysięcy dolarów? Otóż odpowiedź brzmi: nie. Opublikowany średni koszt renowacji łazienki za rok 2016, a więc już 3 lata temu, wyniósł ponad 11 tysięcy dolarów, według kanadyjskiego zrzeszenia NKBA (National Kitchen and Bath Association). Otóż drobna poprawa łazienki, materiałami o niskiej jakości może kosztować w granicach od tysiąca do pięciu tysięcy dolarów. Natomiast renowacja “od góry do dołu”, z dobrej jakości materiałów, kosztuje przeważnie około 25 tysięcy.

Największy koszt to koszty materiałów – urządzeń oraz prace hydrauliczne: około 30 procent, później blatów oraz płytek: około 16 procent. Pamiętajmy, że średnio koszt całej renowacji łazienki to przeważnie pomiędzy 5 a 10 procent wartości domu.

Przed przystąpieniem do prac, warto zastanowić się dokładnie nad całym projektem. Mimo wielu modowych trendów, trudno się dostosować do wszystkich zaleceń mody. Przykładem niech będzie chociaż ostatnio modna wanna, stojąca osobno. Być może Wasza łazienka jest na tyle mała, że nie będzie można jej tam odpowiednio zmieścić. Z uwagi na ograniczone miejsce, być może warto zdecydować się na umieszczenie jedynie ładnego, funkcjonalnego prysznica.

Bardzo istotne jest odpowiednie rozplanowanie światła: są tu bowiem miejsca warte podkreślenia, jest tu również wiele więcej luster, od których światło się odbija, a odpowiednie oświetlenie dodaje uroku! Ważne, aby światło nie odbijało się np. od błyszczących blatów, a miejsce na wykonywanie makijażu dawało odpowiednie oświetlenie twarzy.

Bardzo ważne jest zaplanowanie odpowiednio usytuowanych szafek, półek na wszystkie akcesoria. Niektóre można przecież umieścić powyżej toalety, wybrać odpowiednie miejsce na elektryczną szczoteczkę do zębów, czy też suszarkę do włosów. Jeśli jest to łazienka dla dwojga, dobrze mieć osobne umywalki.

Jeśli chodzi o wybór kafelków, warto pamiętać o kilku sprawach: są kafelki, które się szybciej zużywają, oraz takie, wykonane z porcelany, szkła, kamienia. Jest obecnie wiele nowych trendów. Warto więc zastanowić się nad jakością, wyborem materiału oraz – na koniec – nad kolorem.

Pamiętajmy, że zaprawa użyta pomiędzy płytkami może również nadać specyficzny charakter łazience. Zaprawa ta wypełnia przestrzeń pomiędzy płytkami, jednocześnie dając odpowiednie zabezpieczenie przed przeciekiem. Dobór koloru może albo uwypuklić wybrane kafelki, lub też wtopić się w nie, jedynie tworząc jednolitą powierzchnię.

Jeśli chodzi o wykorzystanie miejsca, czasem warto zastanowić się nad instalacją kompaktową miski (zawieszonej na ścianie), to zwłaszcza dla wykorzystania małych przestrzeni.

Jeśli chodzi o wykorzystanie każdego zakątka, warto przyjrzeć się możliwościom stworzenia wnęki, czy też małych półek w ścianie, gdzie jest to możliwe. Takie rozwiązania dodają zarówno uroku, jak i odpowiedniego nastroju.

Jest jeszcze jedna, oszczędna możliwość, głównie w przypadku gdy wynajmujemy mieszkanie i nie jesteśmy jego właścicielem, lub jeśli wprowadziliśmy się dopiero do nowego i nie mamy jeszcze funduszy na większy remont. Otóż są firmy, które w bardzo dobry sposób odnawiają płytki oraz wszelkiego rodzaju powierzchnie. Jest to warte zastanowienia I rozpatrzenia, a może być dobrym rozwiązaniem na parę lat.

