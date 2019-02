Nieruchomości: oferty przetargowe Powracam do tematu ofert przetargowych. W momencie ich składania, powstaje wiele pytań, z którymi niejednokrotnie się spotkałem. Przyszedł więc czas, aby wyjaśnić chociaż niektóre z wątpliwości, gdyż w czasie składania takich ofert jest wiele emocji, których możemy uniknąć. Otóż zgodnie z protokołem zarówno prawnym, jak i etycznym, kupujący składający oferty nie mogą wiedzieć nic o składanych ofertach konkurencji. Nigdy zresztą nie wiedzą jakie są warunki innych oferentów, a takich można się tylko domyślać, zwłaszcza mając doświadczenie nabyte również z drugiej strony stołu. W większości wypadków, w celu uzyskania korzystniejszej oferty, proponowana jest data ich rozpatrywania, podana na listingu. Data ta jest zazwyczaj odłożona w czasie o 7-10 dni, głównie w celu umożliwienia większości zainteresowanych zakupem nieruchomości w danym rejonie, do obejrzenia danej posesji. W tym czasie organizowane są tzw. open houses, czyli domy otwarte, najpierw dla rozglądających się tam innych agentow, a później dla szerokiej publiki, w weekend. W dniu składania ofert, wszystkie składane są zazwyczaj podczas jednej sesji, o ustalonej wcześniej godzinie, w kolejności zgodnej z ich rejestracją czy zgłoszeniem w firmie wystawiającej dom na sprzedaż. Każdy z agentów reprezentujący kupujących ma możliwość krótkiego zaprezentowania zarówno swoich kupujących, jak i warunków składanej oferty. Zazwyczaj wtedy wyjaśniane są wszelkie niejasności oraz ewentualne podejście obu stron do dalszego procedowania. Oczywiście długość całej procedury będzie zależała od liczby ofert. Po przedstawieniu oferty, agent kupującego zazwyczaj zostawia jedną kopię dla sprzedających, do późniejszego porównania. W większości wypadków agenci kupujących przychodzą na spotkanie osobiście, niejednokrotnie przybywając ze swoimi klientami, którzy czekają w pobliskiej kafejce lub w samochodzie. Po prezentacji wszystkich ofert, agent sprzedającego przegląda oraz porówuje warunki wszystkich złożonych propozycji. W tym momencie jest niejednokrotnie kilka rodzajów podejść do kwestii konkurencji: czasami od początku sprzedający decydują się wziąć jak najlepiej prezentującą się ofertę, co powinno być znane już na samym wstępie. W innych wypadkach, często odrzucana jest oferta najsłabsza, a pozostałym oferentom daje się możliwość “poprawienia” swojej propozycji. Poprawienie może mieć wiele aspektów: od podbicia wyższej ceny, po zniesienie warunków finansowania oraz inspekcji, czy też dostosowanie się do wymogów daty zamknięcia transakcji. Wszystkie warunki są omawiane natychmiast oraz w przypadku wyboru jednej z ofert, podpisywana jest wiążąca umowa. W większości wypadków kupujący zostawiają przyniesiony ze sobą depozyt w postaci certyfikowanego czeku. W niektórych wypadkach czek taki przynoszony jest następnego dnia. Czasami jednak następuje konieczność renegocjacji umowy, czyli tzw. odpisu na złożoną ofertę. Należy wtedy pamiętać o bardzo ważnym elemencie, jakim jest odpisany czas oraz termin, do którego oferta jest ważna. Pamiętajmy, że wszystkie deklaracje muszą być dokonane na piśmie, gdyż nawet w przypadku ustnego odrzucenia oferty, sprzedający ma jeszcze czas do namysłu zgodnie z zapisaną godziną oraz datą w złożonej ofercie, oraz zadecydować o jej przyjęciu. Należy tu być bardzo uważnym, aby nie dopuścić do sytuacji, kiedy przyjęte zostałyby dwie oferty! Wtedy sprawa staje się bardzo poważna: nie można bowiem sprzedać tej samej nieruchomości dwukrotnie. Natomiast kiedy otrzymujemy tzw. drugą szansę na przeanalizowanie oraz poprawienie oferty, w przypadku gdy nawet nie możemy jej poprawić, warto ponownie przedłożyć tę samą ofertę; nigdy nie wiadomo czy inni oferenci poprawią się na tyle, aby przebić naszą ofertę, mogą też być w podobnej sytuacji, nie mogąc się bardziej poprawić. Nie warto więc wycofywać się z konkurowania z innymi, z kolei możemy trafić na sytuację, że konkurenci wycofają się. Zamiast wycofywania, możemy rozpatrzyć np. wykreślenie jakiegoś warunku oferty, a zazwyczaj najważniejsze to inspekcja oraz finansowanie, dobrze jest także podwyższyć kwotę zadatku. Czasami taka zmiana wystarczy, aby wygrać z innymi oferentami. Konkurowanie oraz podbijanie ceny może niejednokrotnie okazać się bardzo kosztowne. Oczywiście decydują często emocje, ale te warto trzymać na wodzy. Pamiętajmy, że na tej jednej nieruchomości świat się nie kończy, a często kupujący tak właśnie pojmują takie przypadki. Często bowiem w niedługim czasie wystawiona będzie inna nieruchomość, może podobna, w niedalekim sąsiedztwie. W takich momentach warto mieć oparcie w zaufanym agencie z doświadczeniem. Wystawiających nieruchomości do sprzedaży zachęcam do korzystania z naszej oferty: oferujemy od lat profesjonalną usługę za ograniczony procent prowizji, przy sprzedaży każdego typu nieruchomości. Wszyscy nasi klienci biorą udzial w losowaniu nowego samochodu firmy Lexus, a za każdą transakcję otrzymują Państwo bilet losujący. Pośredniczymy również w sprawach kupna zupełnie nowych nieruchomości, prosto od dewelopera, a także pośredniczymy w sprzedaży nabytego prawa do zakupu, np. mieszkania w niewybudowanym jeszcze, czy też niezarejestrowanym budynku. We wszystkich sprawach związanych ze sprzedażą oraz kupnem nieruchomości proszę o kontakt bezpośredni pod numer: 647-209-3511 lub email: house4usteam@gmail.com; pracujemy w zespole “co dwie głowy to nie jedna”. Ryszard Sobolewski GoWest Realty Ltd, Brokerage







































