Nieszczepione dzieci zawieszone w szkołach Szkoły Ontario podejmują działania aby uczniowie byli odpowiednio zaszczepieni. W sumie 6 129 uczniów w Ontario będzie otrzyma powiadomienia o zawieszeniu, ponieważ nie zostali zaszczepieni. Zawieszenia zostaną przesłane uczniom z obszaru Waterloo. Urzędnicy odpowiedzialni za zdrowie publiczne w Waterloo poinformowali CBC News, że wkrótce wydadzą 6129 nakazów zawieszenia. Aby ich dzieci nie zostały zawieszone, rodzice tych uczniów będą musieli udowodnić, że ich dzieci zostały zaszczepione do 26 marca. Jedynym innym sposobem na uniknięcie zawieszenia jest wykazanie, że istnieje uzasadniony powód do zwolnienia z obowiązku szczepienia. Zawieszenia te niekoniecznie są na krótki czas. Uczniowie mogą zostać zawieszeni na okres do czterech tygodni. Urząd Zdrowia Regionu Waterloo wysłał już zawiadomienia do rodziców. Według CBC News, zeszłej jesieni urzędnicy wysłali w sumie 9595 zawiadomień do rodziców w regionie Waterloo, których dzieci nie miały zaktualizowanych danych dotyczących szczepień. To nie pierwszy raz, kiedy tysiące studentów w Waterloo zostało zawieszonych z powodu braku szczepień. Według CBC News, ponad 4000 uczniów w regionie zostało również zawieszonych w marcu 2017 r. Niedawna epidemia odry w BC była dla wielu Kanadyjczyków przestrogą i skłoniła więcej osób do szczepienia się. Odra w BC rozprzestrzeniła się także do Edmonton w Albercie, a kilka dni temu potwierdzono przypadki w Terytoriach Północno-Zachodnich. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

