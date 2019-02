Niezwykły nowoczesny budynek na UofT University of Toronto wkrótce otrzyma spektakularny obiekt na swoim kampusie St. George w centrum miasta – dziewięciopiętrowy budynek studencki zaprojektowany przez światowej sławy architektów Dillera Scofidio + Renfro – firmę, która zaprojektowała High Line w Nowym Jorku i Institute of Contemporary Art w Bostonie. Budynek będzie zlokalizowany przy 90 Queen’s Park Crescent. W nowym budynku znajdą się różne instytuty Wydziału Nauki i Sztuki, takie jak: History, Near and Middle Eastern Civilizations, Institute of Islamic Studies, część Anne Tanenbaum Centre for Jewish Studies i Archaeology Centre. W budynku znajdą się również pomieszczenia dla Wydziału Prawa i Wydziału Muzyki, wraz z wyznaczonymi salami wykładowymi, przestrzeniami publicznymi oraz miejscem do wykorzystania przez Royal Ontario Museum. Będzie to też nowa siedziba dla School of Cities, znanego w świecie centrum innowacyjnych i interdyscyplinarnych badań urbanistycznych i edukacji. Najbardziej imponującą przestrzenią w budynku będzie sala koncertowa z dużym, wychodzącym na południe oknem z widokiem na panoramę Toronto, które będzie tłem dla koncertów. Ten sam piękny będzie miała sala konferencyjna na 400 miejsc, kawiarnia na parterze i wielopoziomowe atrium. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

