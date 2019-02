Nowości w prawie imigracyjnym

Imigracja do Kanady – Changing your world…

Najświeższe informacje z działki imigracyjnej odnośnie prawa imigracyjnego w Kanadzie.

• 30 stycznia 2019 ogłoszone zostało przedłużenie pilotażowego programu dla małżonków sponsorowanych z wewnątrz Kanady. Program ten dotyczy osób sponsorowanych, które, jeśli posiadają ważny status w Kanadzie, to jednocześnie mogą się starać o prawo do pracy podczas gdy ich sprawa jest rozpatrywana. Dla przypomnienia: projekt ten został wprowadzony w życie w grudniu 2014 roku, i co roku był przedłużany. Ostatnie przedłużenie miało miejsce w grudniu 2017 roku i program był ważny do 31 stycznia bieżącego roku. Dzień przed jego zakończeniem został przedłużony i jest ważny do 31 lipca 2020 roku (tym razem został przedłużony na półtora roku). Przypominam, że aby się kwalifikować na takie „otwarte prawo do pracy”, sponsorowany małżonek/partner musi mieć ważny status w Kanadzie (turysta, student lub pracownik), oraz musi mieszkać pod tym samym adresem co sponsor. Prawo do pracy otrzymuje się w ciągu 3-4 miesięcy od wysłania pełnej dokumentacji sponsorskiej. Program ten nie dotyczy podań sponsorskich rozpatrywanych poza Kanadą, jeżeli osoba sponsorowana mieszka poza Kanadą (nawet jeśli mieszka ze sponsorem).

• IEC – International Experience Canada. Ten tak popularny od wielu lat program ponownie jest otwarty w 2019 roku. Można wciąż zapisywać się do puli. Obywatel Polski mają przyznane 635 miejsc na Working Holidays (niepotrzebna oferta pracy od kanadyjskiego pracodawcy), oraz 110 miejsc na Young Professionals (potrzebna oferta pracy do kanadyjskiego pracodawcy). Niektóre kraje, które także mają z Kanadą podpisane umowy na IEC, już miały nabór na ten rok. Dla obywateli polskich jeszcze naboru nie było, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany – wciąż ma czas i szanse na ten rok. Wprawdzie nie wiadomo, kiedy nabór nastąpi, ale myślę, że lada chwila, więc należy nie zwlekać. Jeżeli ktoś jest zainteresowany ile miejsc na ten sam program mają inne kraje – oto parę faktów:

– Australia ma przyznaną nielimitowaną liczbę miejsc. Pierwsza runda zaproszeń dla obywateli australijskich odbyła się 27 grudnia i wydano im ponad 2800 zaproszeń w programie Working Holidays.

– Irlandia: 10,500 miejsc, ponad 4000 zaproszeń wydanych 27 grudnia

– Czechy: 1000 miejsc, ponad 600 zaproszen wydanych 21 stycznia

– Słowacja: 315 miejsc, 331 zaproszeń wydanych 7 stycznia (Immigration liczy się z tym, że nie wszyscy zaproszenia kandydaci kwalifikują się i będzie im wydane prawo do pracy)

– Grecja: 180 miejsc. Nabór nastąpi 11 lutego.

• W poniedziałek 28 stycznia otwarty został tak bardzo oczekiwany i tak hucznie zapowiadany, że tym razem będzie to „fair process” dla wszystkich zainteresowanych – mowa tu, oczywiście,o programie sponsorowania rodziców i dziadków do Kanady. Program został „otwarty” w południe czasu EST. Zamknięto go… o 12.06 EST, czyli 6 minut później. Według postów zamieszczanych w mediach (np. Twitter, Facebook, itp.) od tysięcy oburzonych kandydatów na sponsorów, ten sposób „kto pierwszy ten lepszy”, czyli komu uda się wpisać wszystkie dane w ciągu ok. 4-5 minut, był daleki od bycia „fair”. Podobno wielu osobom w niektórych regionach w ogóle strona się nie otworzyła, czyli nawet nie otrzymały one szansy zapisania się. Inni nie mieli takiej szansy jeśli sponsorować zamierzali więcej niż jedną osobę (np. oboje rodziców, lub oboje rodziców i młodsze rodzeństwo). Dlaczego nie mieli takiej szansy? Z prostego powodu: za długo trwa wpisanie danych wszystkich członków rodziny. Jaka jest moja opinia? Na pewno mogą się Państwo domyślać….

