Nowy budżet Mississaugi – o ile więcej zapłacimy? Rada miasta Mississauga zatwierdziła budżet na 2019 rok i plan biznesowy na 2019-22 na ostatnim posiedzeniu 6 lutego Nowy budżet obejmuje wzrost podatków od nieruchomości o 2,9% – 1,56% na usługi miejskie i 1,34% na usługi Regionu Peel. Oznacza to, że właściciel nieruchomości mieszkalnej o wartości 646 000 dol. zapłaci w tym roku o 84 dol. więcej (o 13 dol. więcej za każde 100 000 dol. wartości nieruchomości). Wzrost ten jest o 0,15% wyższy niż początkowo proponowano w projekcie budżetu z listopada 2018 r. Około 98 procent rocznego budżetu operacyjnego miasta przeznaczono na utrzymanie usług na obecnym poziomie i utrzymanie infrastruktury i systemu komunikacji. Reszta przeznaczona jest na dodatkowe wydatki w oparciu o zidentyfikowane potrzeby: dodatkowe naprawy i modernizacje infrastruktury, zimowe utrzymanie dróg, programy rekreacyjne i konserwacja i modernizacja bibliotek i parków. Planowane jest odnowienie trzech mostów, w tym roku ma zostać otwarta nowa siedziba straży pożarnej nr 120, a także odremontowanych ma zostać 47 kilometrów dróg miejskich. Całkowity koszt nowych usług i modernizacji istniejących to 9,9 miliona dol. W budżecie uwzględniono także plany inwestycyjne w miejskiej sieci rowerowej o wartości 5,6 miliona dolarów, 15,3 miliona dla ośrodka Churchill Meadows oraz 1 milion dol. na inwestycje w sieć światłowodową. Rada jednak nie zatwierdziła dotacji kapitałowej na University of Toronto, kampus w Mississaudze, w wysokości 1 miliona dolarów, powołując się na problemy związane z akademikami studenckimi. Miasto otrzymuje 59 procent dochodów z podatków od nieruchomości, 21 procent z opłat za płatne usługi, 7 procent z rezerw miejskich, 4 procent z płatności zastępujących podatki i 9 procent z innych źródeł. Zarówno burmistrz Bonnie Crombie, jak i kierownik miasta Janice Baker pochwalili pracowników miasta za 3 miliony dolarów oszczędności w tegorocznym budżecie. “Jest to równoznaczne ze zmniejszeniem podatków o 0,6 procent”, powiedziała Baker. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search





































