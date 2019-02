O zaczynaniu od nowa

Z cyklu: Lepsze życie

Jestem psychologiem z wykształcenia, jednak od zawsze interesowało mnie nie tyle wyjaśnianie ludzkich zachowań, ile korzystanie z wiedzy psychologicznej na co dzień i wykorzystywanie jej tak, by życie było lepsze, milsze i bardziej wartościowe. Nie lubię zajmować się przeszłością, chyba że po to, by wyciągać z niej wnioski i zmieniać jej znaczenie na lepsze. Koncentruję się na tym, co jest w życiu ludzi teraz i wykorzystuję wiedzę i doświadczenie do tego, aby ta teraźniejszość była możliwie najlepsza i pięknie rokowała na przyszłość. I tym chcę się tu dzielić.

Zaczynanie od nowa jest według filozofa Tadeusza Gadacza jedną z trzech najważniejszych umiejętności życiowych. Uważam podobnie, sama zaczynam wciąż od nowa i pomagam w tym innym. Zaczynać od nowa można w różny sposób i w różnych obszarach. Bywa, że zaczyna się od nowa całe życie. Czasem dzieje się to za sprawą losu, na przykład po jakiejś chorobie wymagającej całkowitej zmiany stylu życia, ale najczęściej są to nasze wybory lub konsekwencje naszych wyborów, które nas do tego skłaniają: zawarcie związku małżeńskiego, narodziny dziecka albo przeprowadzka w inne miejsce (często do innego kraju) czy rozpoczęcie pracy w nowym miejscu (albo w ogóle). W takich sytuacjach życie ulega samo z siebie znacznej zmianie i – chciał nie chciał – trzeba zaczynać od nowa. Czasem jednak ludzie postanawiają zmienić swoje życie na lepsze. Przestaje im się podobać to, jak żyją, co mają czy jacy są albo – przestaje im to po prostu wystarczać, pragną czegoś więcej. I wtedy postanawiają, że na przykład od jutra, albo jeszcze lepiej od dziś zaczną w większym stopniu panować nad jakimiś obszarami życia, zaczną się nimi staranniej zajmować. Zapisują sobie cel, tworzą zadania, które mają ich do niego doprowadzić, zapisują w kalendarzu i robią pierwszy krok. Często tworzą sobie cały system wsparcia – zaopatrują się w niezbędną do tego wiedzę czy przedmioty, które mogą ułatwić nowe zachowania, albo kupują dostęp do różnych ekspertów. Lepsze odżywianie się często potrzebuje książek z przepisami, jakiegoś urządzenia ułatwiającego przygotowywanie innych posiłków (mnie na przykład stało się nagle potrzebne urządzenie robiące makarony z warzyw, na przykład cukinii) i nowych produktów. Troska o kondycję fizyczną może wymagać kupna dobrych butów do chodzenia czy biegania, jakiegoś specjalnego stroju, może hantli albo… karnetu do siłowni. Ktoś może chcieć lepiej zadbać o obszar finansów, a wtedy warto kupić sobie książkę na ten temat, porozmawiać z doradcą w banku (jeśli to jest już ten poziom) albo zaopatrzyć się w zeszyt ułatwiający kontrolę wydatków, jeśli dopiero zaczynamy. Może trzeba założyć konto oszczędnościowe? Czasem warto też kupić nowy porządny portfel. To, co wiem na pewno, to, że trzeba zadbać o swoją mentalność obfitości, cechę niezbędną do lepszego funkcjonowania w tym obszarze. Piszę o tym w wielu książkach, a i w tej znajduje się nieco wiadomości na ten temat.

Dobrze jest poważnie potraktować ten okres przygotowawczy i rozsądnie zainwestować w niektóre rzeczy. I tak może nie być łatwo na początku, zatem wszystko co nam ułatwia i umila działanie jest mile widziane. To w końcu dlatego nie wszyscy ludzie lubią zmiany, że trzeba wyjść ze znanej (choćby i nie lubianej) strefy komfortu i zacząć robić coś innego, co nie zawsze wiadomo dokąd doprowadzi.

Kiedy zaczyna się coś nowego, ważna jest systematyczność. Chodzi o to aby zastąpić stare nawyki nowymi, albo wytworzyć w ogóle nowy nawyk. Trzeba robić to koniecznie przez przynajmniej 30 dni z rzędu. Po tym okresie powstają zwykle w naszym mózgu nowe połączania neuronalne dla tej czynności i zaczynamy ją robić niemal automatycznie. Ostatnio wytworzyłam sobie nawyk porannego picia ciepłej wody z sokiem wyciśniętym z połowy cytryny. Niczym automat wchodzę rano do kuchni i wykonuję kolejne czynności. To jest prosty nawyk, a i tak na początku stawiałam sobie w widocznym miejscu specjalny kielich na tę wodę, aby rzucając mi się w oczy przypominał mi, że najpierw mam się napić wody z cytryną. Bez tej „przypomninajki” zdarzałyby się pewno poranki, kiedy to automatycznie zrobiłabym kawę… bo taki był mój nawyk.

Zaczynanie od nowa jest znacznie łatwiejsze, kiedy wychodzi z głębokiego pragnienia i jest częścią naszej życiowej wizji. Zdecydowanie łatwiej wtedy o motywację do działania. Jednak przypominanie sobie o celu, dla którego wykonujemy te różne nowe czynności, również pomaga w przejściu od nowego do znanego.