‘Oddziały szturmowe” Zjednoczonej Prawicy Jarosław Kaczyński podczas przemówienia na gali Strefy Wolnego Słowa “Gazety Polskiej” odniósł się do jej gospodarzy. Środowisko gazety i związane z nim kluby nazwał “oddziałami szturmowymi”. Historyczne skojarzenia opinii publicznej nasunęły się automatycznie. Jednak prezes PiS nie wycofał się z tego porównania i na łamach portalu Niezależna.pl rozwinął swoją myśl. To oczywiście może przywodzić na myśl bardzo negatywne skojarzenie z organizacją Sturmabteilung (SA), czyli oddziałami szturmowymi NSDAP za czasów III Rzeszy. Zauważył to m.in. prawicowy historyk prof. Stanisław Żerko. Dodał także, że “człowiek znający jako tako historię od razu skojarzy termin”. Jednak Jarosław Kaczyński chyba nie miał takiego skojarzenia, bo na łamach portalu Niezależna.pl rozwinął swoją myśl i jeszcze dobitniej porównał klub “Gazety Polskiej” do bojówki. – Kiedyś to był taki oddział szturmowy, który przedzierał się przez pozycję, które w gruncie rzeczy niemal wyłącznie zajmowali wrogowie. Dzisiaj to jest oddział szturmowy potężnej już armii, która idzie ku zwycięstwu. Jestem o tym przekonany. Każda armia potrzebuje takiego oddziału uderzeniowego, szturmowego i dzisiaj Kluby “Gazety Polskiej” takim oddziałem są – powiedział prezes PiS. Na podstawie doniesień agencyjnych opracowała Anna Głowacka Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

