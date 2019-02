Z cyklu: Lepsze życie

Jestem psychologiem z wykształcenia, jednak od zawsze interesowało mnie nie tyle wyjaśnianie ludzkich zachowań, ile korzystanie z wiedzy psychologicznej na co dzień i wykorzystywanie jej tak, by życie było lepsze, milsze i bardziej wartościowe. Nie lubię zajmować się przeszłością, chyba że po to, by wyciągać z niej wnioski i zmieniać jej znaczenie na lepsze. Koncentruję się na tym, co jest w życiu ludzi teraz i wykorzystuję wiedzę i doświadczenie do tego, aby ta teraźniejszość była możliwie najlepsza i pięknie rokowała na przyszłość. I tym chcę się tu dzielić.

Heraklit z Efezu powiedział, że wszystko się zmienia z wyjątkiem samego prawa zmiany; prawa zmiany czyli faktu, że wszystko tej zmianie podlega, że “panta rhei” czyli wszystko płynie, a my nigdy nie wchodzimy drugi raz do tej samej rzeki. Znaczy to tyle, że nie możemy na podstawie starych doświadczeń spodziewać się takich samych efektów naszego działania. Okoliczności tylko w warunkach laboratoryjnych są zawsze takie same, a i tak niełatwe jest całkowite zapewnienie takiego wymogu. Zawsze było wiadomo, że osoba prowadzącego badanie ma wpływ na wyniki eksperymentów psychologicznych, a ostatnio fizycy kwantowi donieśli, że cząsteczki materii również zachowują się różnie przy różnych osobach (sic!) Zatem warto patrzeć na życie trochę tak, jakby się robiło coś po raz pierwszy, chociaż ma się już za sobą doświadczenie w tej sprawie. Trzeba przyjąć zmianę jako status quo.

Jedni lubią zmianę, inni się jej boją. U jednych szybko następuję wdrożenie do nowego, u innych proces ten jest długotrwały. Jakoś tak przywykliśmy uważać, że właściwą formą życia jest stabilizacja, pewność, coś stałego, homeostaza. A skoro to jest właściwe, to trzeba do tego dążyć. Mówi się o stałej pracy, stałym miejscu zamieszkania, stałym związku; kupuje się domy i mieszkania i urządza tak, jakby miało się tam żyć zawsze. Myślę, że takie postrzeganie sytuacji jest wciąż bardzo powszechne w Polsce. W Kanadzie ludzie mają jakby mniejszą potrzebę takiej silnej stabilizacji czy stałości i większą łatwość przyjmowania zmian, choć mam wrażenie, że w gronie Polaków potrzeba stałości jest wciąż silniejsza.

Ja sama od lat regularnie zmieniam swoje życie niemal w każdym jego aspekcie i często słyszę słowa zdziwienia, podziwu albo niedowierzania… Niektórzy myślą, że coś mnie do tego zmusza. Ja bym tak nie mogła. Podziwiam, że się nie boisz. Że też ci się tak chce?! Słyszę takie wypowiedzi i rozumiem, że mówiące to osoby należą do tych, którym zmiana kojarzy się z nieprzyjemnymi uczuciami.

Dlaczego pojawiają się uczucia? Co takiego się dzieje w postrzeganiu przez nas świata, że niektórzy unikają zmian i niedobrze je znoszą? A może co jest w tych osobach takiego, co nie pozwala podchodzić im do każdej zmiany jak do przygody?

Myślę, że chodzi tu o zachwiane poczucie bezpieczeństwa. Kiedy coś jest znane, nawet niekoniecznie lubiane, czujemy się bezpiecznie, choćby i niezbyt dobrze. Sytuacja nie wymaga od nas takiej uwagi, analizowania, dostosowywania się. Zużywamy prawdopodobnie mniej energii. Kiedy zmienia się choćby jeden szczegół sytuacji, niektórzy już mogą czuć się niewygodnie, a kiedy zmienia się wiele elementów albo wszystko, mogą wpaść nawet w panikę. Za tym wszystkim stoi ostatecznie – jak za każdym nieprzyjemnym uczuciem, jeśli rozbierze się je na czynniki – lęk.

Kto przede wszystkim nie lubi zmian? Ktoś, kto nie nauczył się wychodzić ze strefy komfortu, ktoś komu albo życie układało się tak, że nie musiał w swoim życiu wiele zmieniać, albo tak bardzo tego nie lubi, że ograniczał je do minimum. Rodzice starają się stworzyć swoim dzieciom jak najbardziej bezpieczne środowisko, takie same, niezmienne; ta sama szkoła, to samo miejsce zamieszkania, ten sam nauczyciel, koledzy… i tak dalej. A badania pokazują, że dzieci, które doświadczają w życiu więcej zmian, na przykład przeprowadzają się czy zmieniają szkołę, choć może w danym momencie najszczęśliwsze nie są, lepiej w przyszłości znoszą zmiany i w ogóle lepiej sobie radzą. Jako dorośli robimy to samo. Dopóki życie nie zmusza, tylko nieliczni podejmują zmiany.

Przyjmując, że zmiana jest jedynym pewnym elementem życia, zaś ułatwia ją poczucie względnego bezpieczeństwa. Jeśli dodamy do tego przekonanie, że prawdziwe poczucie bezpieczeństwa może płynąć jedynie z wnętrza, to dochodzimy do wniosku, że odpowiedni charakter oraz doświadczenia nastrajające pozytywnie do zmiany mogą nam zapewnić pozytywny stosunek do zmiany.

Warto się tak sobą zajmować. sobą. Te teksty mogą w tym nieco pomagać. Zachęcam do czytania ich od początku.

