Papież Franciszek wydalił ze stanu kapłańskiego byłego kardynała Papież Franciszek wydalił ze stanu kapłańskiego emerytowanego arcybiskupa Waszyngtonu Theodora McCarricka po tym, jak urzędnicy Watykanu uznali go za winnego domagania się usług seksulanych podczas spowiedzi wiernych i przestępstw seksualnych przeciwko nieletnim i dorosłym, podała w sobotę Stolica Apostolska. Kara nałożona na niezwykle wpływowego prałatem, który pełnił funkcję arcybiskupa Waszyngtonu i przynosił ogromne korzyści finansowe Kościołowi, została ogłoszona pięć dni przed zwołanym przez Franciszka niezwykłym zgromadzeniem biskupów z całego świata, poświęconym kryzysowi wykorzystywania seksualnego przez duchownych i ukrywania tego przez hierarchię kościelną. Skandale trwające od dziesięcioleci podważyły wiarę wielu katolików. 88-letni McCarrick, który obecnie mieszka w klasztorze w Kansas po tym, jak utracił tytuł kardynała w zeszłym roku, nie może już odprawiać mszy ani innych sakramentów, nosić strojów duchownych ani używać tytułów religijnych. McCarrick, niegdysiejszy “książę kościoła”, jak nazywano kardynałów, jest najwyżej postawionym duchownym usuniętym ze stanu duchownego. To znaczący upadek dla wpływowego kardynała, który miał kontakt z prezydentami i papieżami, ale wolał być nazywany “Wujkiem Tedem” przez młodych mężczyzn, o których względy zabiegał. Skandal wokół McCarricka jeszcze bardziej zrujnował reputację kościoła w oczach wiernych, ponieważ dla nikogo nie było tajemnicą, że sypiał z dorosłymi seminarzystami. Ale sam Franciszek został zamieszany w dziesięcioletnią sprawę McCarricka – były ambasador Watykanu w USA oskarżył papieża o to, że zrehabilitował kardynała chroniąc go przed sankcjami nałożonymi przez papieża Benedykta, mimo że opowiadano mu o jego skłonnościach do młodych mężczyzn. Francis nie odpowiedział na te oskarżenia. Ale wszczął ograniczone śledztwo watykańskie. Watykan przyznał, że wynik może dostarczyć dowodów na popełnienie błędów, ale powiedział, że Franciszek “podąża ścieżką prawdy, dokądkolwiek może prowadzić”. McCarrick przeniósł się z domu spokojnej starości w Waszyngtonie do religijnej rezydencji w Kansas, po tym jak Franciszek nakazał mu żyć w pokucie i modlitwie do czasu zakończenia śledztwa. Watykańscy obserwatorzy porównali skandal McCarrick’a ze skandalem ks. Marciala Maciela, najbardziej znanego pedofila XX-wiecznego Kościoła katolickiego. Zbrodnie seksualne Maciela przeciwko dzieciom były przez dziesięciolecia ignorowane przez Watykan, w związku z jego zdolnościami do zdobywania darowizn i powołań. Jednym z najbardziej zagorzałych zwolenników Maciela był papież Jan Paweł II, który później został świętym. Podobnie jak Maciel, McCarrick był potężnym i popularnym prałatem, który przekazał miliony darowizn na rzecz Watykanu. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

