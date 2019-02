Partia Teraz! dołącza do Koalicji Europejskiej Zarząd partii Teraz! podjął decyzję o przystąpieniu do Koalicji Europejskiej. “Nie kryjemy różnic programowych, ale nie czas na podziały, gdy w Brukseli mogą reprezentować nas ludzie, którzy obrażają europejskie wartości” – napisał w oświadczeniu lider ugrupowania, Ryszard Petru. Lider ugrupowania Ryszard Petru w oświadczeniu podkreślił, że wybory do Parlamentu Europejskiego powinny pokazać siłę całej opozycji “w kontrze do łamania Konstytucji i forsowanego przez polityków PiS Polexitu”. “Nie zgadzamy się na to, aby Polska tkwiła na peryferiach Unii Europejskiej i pozostała na stałe w grupie państw drugiej prędkości” – napisał. “2019 to rok zmiany. To czas na współdziałanie, to czas na realizację hasła ‘Zjednoczonej Opozycji’, które przyświecało protestującym przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym, Sejmem i Telewizją Polską” – oświadczył Petru. “Teraz stawka jest jeszcze wyższa” Przypominał, że ponad rok temu poparł kandydaturę Rafała Trzaskowskiego jako wspólnego kandydata na prezydenta Warszawy. Zdaniem Petru jego zwycięstwo to “drogowskaz na kolejne wybory”.”Teraz stawka jest jeszcze wyższa. Naszym celem jest wygranie wyborów do PE, a następnie jesiennych wyborów parlamentarnych” – dodał. “Nie kryjemy różnic programowych. Jesteśmy różni, bo różne są poglądy naszych wyborców. Ale nie czas na podziały, gdy w Brukseli mogą reprezentować nas ludzie, którzy obrażają Europę i europejskie wartości. Musimy postawić na osoby, które wzmocnią znaczenie Polski – ludzi, z których będziemy dumni. Dlatego dołączamy do Koalicji Europejskiej i apelujemy do wszystkich partii i środowisk liberalnych o taki sam krok” – napisał lider partii Teraz!. W sobotę o dołączeniu do Koalicji Europejskiej zdecydował Sojusz Lewicy Demokratycznej. W niedzielę taką decyzję podjęła również Rada Krajowa Partii Zieloni. Na podstawie doniesień prasowych opracowała Anna Głowacka Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

