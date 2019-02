Partie zbierają rekordowe sumy pieniędzy – za wyjątkiem jednej Ten rok jest rokiem wyborów federalnych w Kanadzie. W związku z tym wszystkie partie federalne starają uzbierać jak najwięcej pieniędzy na kampanie wyborcze. Zgodnie z dokumentami złożonymi w Elections Canada partia konserwatystów (Progressive Conservative) zebrała w zeszłym roku 24,3 milionów dolarów, z tego 7,4 w ostatnich trzech miesiącach. To był rekordowy kwartał w historii tej partii. Dla porównania, liberałom udało się zebrać 16,6 milionów. Nawet Partia Zielonych zebrała nieco ponad 3 miliony, też bijąc swój własny rekord. Tylko partia NDP boryka się z trudnościami. W 2018 roku udało jej się nazbierać tylko 5,2 miliona, nieco więcej niż w 2017, który był najgorszym jej rokiem. Dla porównania, w 2015 roku NDP zebrała 18,6 milionów dolarów. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Mikołaj Czarny Search





























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.