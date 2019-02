Pedoflię ukrywało 24 głównych hierarchów w polskim Kościele Ten wstrząsający dokument został wręczony w Watykanie papieżowi Franciszkowi w czasie trwającego w dniach 21-24 lutego spotkania dotyczącego pedofilii w Kościele, zwołanego przez papieża. To bolesny, przerażający dokument pt. “Raport nt. naruszeń prawa świeckiego lub kanonicznego w działaniach polskich biskupów w kontekście księży sprawców przemocy seksualnej wobec dzieci i osób zależnych” sporządzony przez organizację ofiar księży-pedofilów Fundację „Nie Lękajcie Się”. Kim są autorzy? “Nasza Fundacja „Nie Lękajcie Się”, założona w 2013 roku, to jedyna organizacja zrzeszająca i wspierająca ofiary księży pedofilów w Polsce. Fundacja prowadzi grupy wsparcia dla pokrzywdzonych w Krakowie, Gdańsku i Warszawie, organizuje pokrzywdzonym pomoc prawnąi psychologiczną. Sporządziła i aktualizuje interaktywną Mapę Kościelnej Pedofilii w Polsce, na której umieściła do tej pory 384 ofiary, 85 sprawców z wyrokami sądowymi, 88 opisywanych przez media spraw i 95 zgłoszeń osób poszkodowanych. Większości pokrzywdzonych wciąż nie ma na mapie, bo w związku z niezwykle uprzywilejowaną pozycją kościoła katolickiego w Polsce przemoc seksualna duchownych wobec dzieci pozostaje tematem tabu, którego poruszanie wiąże się z ostracyzmem społecznym. (…) Od dwóch lat Fundacja jest częścią międzynarodowej organizacji Ending Clergy Abuse, zrzeszającej organizacje pomagające ofiarom pedofilii z 17 krajów z całego świata” czytamy na początku raportu. A potem punkt po punkcie raprt zawiera opis ignorowania doniesień o przestępstwach, stawanie hierarchów po stronie sprawców i UKRYWANIE znanych przypadków pedofilii przez 24 najbardziej znanych biskupów w Polsce. Wśród nich: kardynał Nycz, arcybiskupi Głódź, Gulbinowicz, Gocłowski, Michalik, Paetz, Hoser, Wielgus i biskupi Orszulik, Stefanek, Dziuba i Suski, oraz inni. Wszystko poparte źródłami. Autorzy piszą: “Mamy wiedzę, że w Polsce dokument „Sacramentorum sanctitatis tutela”, który wszedł w życie 18 maja 2001 roku w wielu przypadkach nie był stosowany. A przecież list podpisany przez kardynała Josepha Ratzingera został wysłany do wszystkich biskupów katolickich. W nowej regulacji ustanowiono wyłączną jurysdykcję w tych sprawach Kongregacji Nauki Wiary. Odpowiedzialnymi za przesyłanie tych spraw do Watykanu stali się biskupi diecezjalni i przełożeni zakonni. Dokument stanowi, że: „Jeśli ordynariusz lub hierarcha otrzyma wiadomość, przynajmniej prawdopodobną, o popełnieniu przestępstwa, po przeprowadzeniu badania wstępnego winien powiadomić o tym Kongregację”. Potem następują opisy konkretnych przypadków ukrywania i tuszowania przez w.w. hierarchów znany im skandalicznych przypadków molestowania seksualnego dzieci. PEŁNY TEKST RAPORTU Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

