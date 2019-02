Picie bulionu z kości dobre dla serca Picie bulionu kostnego może dobroczynnie wpływać na zdrowie serca – uważają naukowcy z Walencji. Na łamach najnowszego wydania „Journal of Agricultural and Food Chemistry” informują, że wywar z kości wieprzowych zawiera peptydy o działaniu kardioprotekcyjnym. Tzw. bulion kostny (inaczej bulion z kości, bulion na kościach, bone broth) to bardzo modny ostatnio dodatek do diety, będący ugotowanym wywarem z kości wieprzowych. Jego zwolennicy uważają, że picie go pomaga zwalczać stany zapalne, łagodzi bóle stawów i sprzyja zdrowiu jelit. Naukowcy z walenckiego Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos postanowili zgłębić ten temat i sprawdzić, czy w istocie bulion taki może mieć pozytywny wpływ na zdrowie. W toku eksperymentów udowodnili, że gotowanie kości zwierzęcych w wodzie uwalnia do wywaru liczne białka, w tym kolagen, które mogą przynosić potencjalne korzyści zdrowotne. Następnie oceniali, czy składniki kostnego wywaru są w stanie zablokować aktywność kilku enzymów zaangażowanych w rozwój chorób sercowo-naczyniowych. “Podczas gotowania i trawienia białek z kości zwierzęcych dochodzi do ich rozerwania na mniejsze fragmenty – peptydy, które mają inne właściwości, niż białko w stanie pierwotnym – tłumaczy dr Leticia Mora, główna autorka pracy. – Na przykład niektóre peptydy z kolagenu działają jako przeciwutleniacze lub inhibitory enzymów związanych z różnymi chorobami” W przypadku bulionu kostnego większość peptydów wyizolowanych w wywaru pochodziła w dwóch białek: kolagenu i hemoglobiny. Badacze dostrzegli, że peptydy te hamują “szkodliwe” enzymy nawet, kiedy zostaną mocno podgrzane lub kiedy podda się je symulowanemu trawieniu. Co więcej, obróbka taka powodowała uwalnianie dodatkowych bioaktywnych peptydów. “Sugeruje to, że stosowanie kości wieprzowych do sporządzania bulionów i potraw może mieć pozytywny wpływ na zdrowie sercowo-naczyniowe” – podsumowują autorzy pracy. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: PAP Website PAP to największa agencja informacyjna w Polsce. Zbiera, opracowuje i przekazuje obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i zagranicy. Przez całą dobę, 7 dni w tygodniu 250 dziennikarzy i 40 fotoreporterów przygotowuje serwisy informacyjne, z których korzystają media, instytucje, urzędy państwowe i przedsiębiorcy. Search





























