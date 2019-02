Pierwszy w historii papież składa wizytę na Półwyspie Arabskim W stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Abu Zabi, odbyła się w poniedziałek oficjalna ceremonia powitania papieża Franciszka, który przybył tam w niedzielę. Uroczystość z udziałem przedstawicieli władz kraju zorganizowano na dziedzińcu pałacu prezydenckiego. Papieża powitał następca tronu Abu Zabi książę Muhammad ibn Zajed an-Nahajan – syn założyciela kraju szejka Zajeda oraz inni przedstawiciele jego rodziny i rządu kraju. WIĘCEJ This slideshow requires JavaScript. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search





























