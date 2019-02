Piwo No Name po dolarze Wszyscy znamy tanie produkty żywnościowe marki No Name, produkowane przez firmę Loblaw i sprzedawane w sklepach No Frills. 15 lutego w charakterystycznych żołtych opakowaniach pojawi się… piwo! Firma Loblaw Co. ogłosiła, że jej nowy “kanadyjski lager” z Ontario będzie dostępny w opakowaniach sześciopakowych w wybranych sklepach LCBO od piątku. Chociaż sześć piw No Name będzie normalnie kosztowało 10,45 dol, w najbliższy, pierwszy długi weekend roku (Family Day weekend) – będzie kosztować tylko 6,60 dol. (włączając w to depozyt). Promocja będzie częścią programu “buck-a-beer” (piwo za dolara) wprowadzonego w Ontario przez premiera Douga Forda, który w sierpniu obniżył cenę minimalną za butelkę lub puszkę piwa z 1,25 do 1 dol. Loblaw powiedział, że takie promocje na piwo No Name bedą ogłaszane w kilka innych weekendów. Firma poinformowała, że miała “rekordową sprzedaż” i bardzo pozytywne reakcje konsumentów, kiedy pilotowała program zeszłej jesieni, sprzedając piwo marki President’s Choice w sklepach sieci Beer Store. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search







































