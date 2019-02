Po raz pierwszy od dekad – Oscarowa gala bez gospodarza 91. ceremonia wręczenia Nagród Amerykańskiej Akademii nie będzie miała oficjalnego prowadzącego – poinformowała szefowa ABC Entertainment Karey Burke. Jak powiedziała, uwaga skupiona zostanie na gwiazdach, które będą prezentować poszczególne kategorie. Będzie to pierwsza taka gala oscarowa od 1989 roku. Początkowo gospodarzem tegorocznej nocy oscarowej miał być komik i aktor Kevin Hart. Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej (AMPAS, określana również mianem Amerykańskiej Akademii Filmowej) poinformowała o tym 4 grudnia ubiegłego roku. Jednak zaledwie dwa dni później, po przypomnieniu mu jego homofobicznych wypowiedzi i postów w mediach społecznościowych, komik zrezygnował z powierzonej mu roli. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

































