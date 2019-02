Po śnieżycy – zalania piwnic Tak było jeszcze kilka dni temu w Toronto – w ciągu kilku godzin spadło 20-25 cm śniegu. Autostrady pokryte były kopnym śniegiem. Kilka osób szło po autostradzie DVP na piechotę po zostawieniu swojego zakopanego w zaspach samochodu. Oto sceny z tej autostrady: This slideshow requires JavaScript. Teraz po gwałtownym ociepleniu, kiedy tempertura skoczyła do 10 stopni, te zwały śniegu zaczęły topnieć i wiele piwnic w domach w Toronto zostało zalanych. Miasto przekazało wskazówki, jak uniknąć zalania piwnic podczas roztopów – rekomenduje się m.in. odgarnianie topniejącego śniegu od fundamentów domu i na trawniki, upewnianie się, że rynny i rury spustowe są czyste i prawidłowo odprowadzają wodę na ulicę i do studzienek. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search





























