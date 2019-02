Polacy nie wierzą w rzetelność TVP „Wiadomości” TVP oraz stacja TVP Info cechują się najmniejszym poziomem rzetelności – wynika z badania IBRiS dla „Rzeczpospolitej”. Znacznie lepiej wypadają główne serwisy informacyjne w stacjach komercyjnych, a zdaniem respondentów najbardziej rzetelnych informacji dostarczają „Wydarzenia” Polsatu. W opinii prezesa Jacka Kurskiego TVP to „ostoja prawdy, wolności i pluralizmu medialnego w Polsce”. Odmienny obraz publicznej telewizji mają jednak widzowie – z najnowszego sondażu IBRiS wynika, że TVP produkuje najmniej rzetelne materiały informacyjne. Najgorzej w zestawieniu wypadły „Wiadomości” emitowane w telewizyjnej Jedynce. Aż 50 proc. respondentów negatywnie oceniło rzetelność najważniejszego programu informacyjnego telewizji publicznej, a pozytywne zdanie ma jedynie 29,1 proc. badanych. Nieco lepiej widzowie oceniają „Teleexpress” – zastrzeżenia do poziomu rzetelności informacji ma 28,5 proc. osób, przy czym 36,8 proc. dobrze ocenia popołudniowy program Jedynki. To jednak nic w porównaniu z wynikami osiąganymi przez stacje komercyjne. 56,3 proc. respondentów dobrze ocenia rzetelność „Faktów” TVN (przy 22,5 proc. odpowiedzi negatywnych) i aż 59,3 proc. docenia materiały „Wydarzeń” Polsatu. Z kolei wśród kanałów informacyjnych przoduje TVN24. Jego rzetelność dobrze ocenia 54,3 proc. respondentów, a negatywnie – 18,3 proc. badanych. Nieco gorzej oceniono Polsat News: 45,7 proc. osób dobrze ocenia stację, a zastrzeżenia do rzetelności zgłosiło jedynie 12 proc. badanych. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku TVP Info. Jedynie 29,7 proc. badanych uważa, że publiczna stacja telewizyjna odpowiednio przekazuje informacje, a przeciwnego zdania jest 43,2 proc. respondentów. Dlaczego TVP notuje tak słabe wyniki pod względem oceny rzetelności materiałów? Jak podaje „Rzeczpospolita”, winę ponosi sama telewizja publiczna, o której zrobiło się głośno m.in. po materiałach „Wiadomości” o mowie nienawiści po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza czy publikacji wizerunków i danych osobowych uczestników protestów pod siedzibą telewizji. – Otoczka i atmosfera wokół TVP, różne wydarzenia, choćby zabójstwo Pawła Adamowicza, sprawiają, że wyostrzyła się polityczna ocena całej TVP – powiedział „Rzeczpospolitej” prof. Stanisław Mocek, rektor Collegium Civitas. Z badania IBRiS wynika także, że wiele osób ma problem z ocenią rzetelności kanału czy programu informacyjnego. Ponad 42 proc. respondentów nie potrafi stwierdzić, jakie materiały są prezentowane w Polsat News, a rzetelności TVN24 i TVP Info nie chce ocenić 27 proc. badanych. Na podstawie materiałów w „Rzeczpospolitej” oprac. ZB Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search





































