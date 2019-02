Polacy poza podium w Obertdorfie

Wydaje się, że Ryoyu Kobayashi słabszy moment w sezonie ma już za sobą. Japoński skoczek znowu zachwyca. Na mamuciej skoczni w Oberstdorfie wygrał dziesiąty konkurs w tym sezonie. Triumfator 67. Turnieju Czterech Skoczni to absolutny dominator. Dziesiąte zwycięstwo odniósł w osiemnastym konkursie w sezonie. Pewnie prowadzi W klasyfikacji generalnej ma już 1351 punktów w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Nad drugim Austriakiem Stefanem Kraftem ma 470 punktów przewagi.

Kamil Stoch zajął szóste miejsce w sobotnim konkursie Pucharu Świata na mamuciej skoczni w Oberstdorfie. – W końcu zacząłem lecieć prosto. To jest dzisiaj największy sukces – powiedział trzykrotny mistrz olimpijski. Stoch w drugiej serii atakował z 10. miejsca. W pierwszej próbie skoczył 207 metrów. W drugiej było już dużo lepiej. Skoczek z Zębu poleciał 228,5 metra, dzięki czemu przesunął się na szóstą pozycję.

– Jak tylko przeleciałem bule, to widziałem, że ta zielona linia jest bardzo daleko. Ale też wiedziałem od początku, że to był dużo lepszy skok niż w pierwszej serii. Miałem dużo więcej powietrza pod nartami i czekałem na to, co się będzie działo – powiedział Kamil Stoch.

Wypracowałem coś, co dokuczało mi od piątku. Zacząłem lecieć prosto i czuję się z tym dużo lepiej. To jest dzisiaj największy sukces. Zawsze jestem optymistą, ale jakbym obiecał to, co mam zamiar zrobić, to mogłoby nie wystarczyć skoczni. Cały czas jestem bardzo wysoko, jestem na dobrym poziomie. Pracuję nad wieloma szczegółami i część z nich udaje się wypracowywać – dodał Stoch.

Trzykrotny mistrz olimpijski zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Do liderującego Ryoyu Kobayashiego traci 574 punkty. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w lotach jest na siódmym miejscu.

Piotr Żyła ponownie wylądował poza podium na mamucie w Oberstdorfie. Zdecydował o tym drugi, słabszy skok w sobotnim konkursie.

– Nie było tej wysokości, żeby odlecieć dalej – tłumaczył po konkursie. Pech prześladuje Żyłę. Scenariusze były identyczne. W piątek i w sobotę Żyła po pierwszej serii zajmował drugą pozycję. W finałowej rundzie było już gorzej. To rywale skakali dalej. W drugich zawodach Polak notował 218,5 i 221,0 m. Do trzeciego Austriaka Krafta zabrakło mu 4,5 pkt. Drugi Niemiec Markus Eisenbichler i zwycięzca Japończyk Ryoyu Kobayashi byli poza zasięgiem.

Żyła przyznał, że drugi skok mógł być lepszy. – Trochę mi przeleciało przez kolano i za bardzo wyszedłem do przodu z progu. Nie było tej wysokości, żeby odlecieć dalej – tłumaczył.

– Ogólnie jestem zadowolony. Dobrze się tu latało, fajna pogoda i skoczna – dodał.

W niedzielę Żyła będzie miał ostatnią szansę, żeby wskoczyć na podium w Oberstdorfie. – Będziemy walczyć. Trzeba iść coś zjeść, trochę pograć na gitarze i jutro będzie dobrze – skwitował.

Dawid Kubacki zajął 22. miejsce w sobotnim konkursie PŚ w Oberstdorfie. Polak w piątek był drugi i liczył na znacznie lepszy występ, niż miało to miejsce w sobotę. W rozmowie z TVP Sport mówił, co poszło nie tak.

Kubacki był jednym z ostatnich skoczków w pierwszej serii, a potem znalazł się na początku drugiej, więc miał mało czasu, aby dostać się na górę skoczni.

– Musiałem się mocno spieszyć, żeby zdążyć oddać drugi skok. Na szczęście udało się przetrzymać windę. Jeszcze 10-15 sekund i by mnie nie było w drugiej serii – powiedział Dawid Kubacki.

Wyniki sobotniego konkursu w Oberstdorfie

1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 427 (224/234)

2. Markus Eisenbichler (Niemcy) 426,5 (219,5/237,5)

3. Stefan Kraft (Austria) 421,7 (213/230)

4. Piotr Żyła (Polska) 417,2 (218,5/221)

5. Robert Johansson (Norwegia) 414,4 (211,5/229)

6. Kamil Stoch (Polska) 411,3 (207/228,5)

7. Philipp Aschenwald (Austria) 408,7 (216/220)

8. Johan Andre Forfang (Norwegia) 408,3 (204,5/230,5)

9. Timi Zajc (Słowenia) 404,3 (213,5/228,5)

10. Yukiya Sato (Japonia) 403,3 (211,5/222)

… 16. Jakub Wolny (Polska) 390,8(201,5/218,5)

22. Dawid Kubacki (Polska) 373,2 (199/207)



Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 1351

2. Stefan Kraft (Austria) 881

3. Kamil Stoch (Polska) 829

4. Piotr Żyła (Polska) 777

5. Dawid Kubacki (Polska) 681

6. Robert Johansson (Norwegia) 601

7. Stephan Leyhe (Niemcy) 590

8. Timi Zajc (Słowenia) 583

9. Markus Eisenbichler (Niemcy) 555

10. Johann Andre Forfang (Norwegia) 550

… 28. Jakub Wolny (Polska) 119

37. Stefan Hula (Polska) 53

45. Maciej Kot (Polska) 24

65. Paweł Wąsek (Polska) 4

oprac.ZB