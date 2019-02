Politycy oceniają nowe propozycje programowe Prawa i Sprawiedliwości – Trzeba było ujawnienia taśm Kaczyńskiego, żeby w ogóle pieniądze na cokolwiek się znalazły – skomentował nowe propozycje programowe PiS rzecznik PO Jan Grabiec. Posłanka Teraz! Joanna Scheuring-Wielgus przypomniała, że w zeszłym roku osoby niepełnosprawne domagały się dodatku w wysokości 500 złotych i “tych pieniędzy nie było”. – Skoro jest tak dobrze, to dlaczego w tym podziale my mamy uczestniczyć w tak minimalnym poziomie? – pyta szef Związku Nauczycielstwa Polskiego. W czasie sobotniej konwencji PiS zaprezentowano pięć nowych propozycji. Jarosław Kaczyński zapowiedział wprowadzenie 500 plus od pierwszego dziecka oraz zniesienie podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia. Zapowiedział także “trzynastkę” w postaci najniższej emerytury – 1100 zł – dla każdego emeryta, a także przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych i obniżenie kosztów pracy. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

