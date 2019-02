Polscy skoczkowie bez medalu ma mistrzostwach świata

Polacy bez medalu mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w Seefeld. Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Stefan Hula zajęli czwarte miejsce w konkursie drużynowym, który został rozegrany na skoczni Bergisel w Innsbrucku. Złoty medal zdobyli Niemcy. Nasi zachodni sąsiedzi wręcz znokautowali rywali.

Dwa lata temu w Lahti “Biało-Czerwoni” sięgnęli po pierwsze w historii złoto w “drużynówce” w składzie: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Maciej Kot. W Innsbrucku nie było ostatniego z wymienionych, który nie znalazł się w składzie na MŚ w Seefeld.

Zawodnicy rozpoczęli konkurs z 11. belki. Na początku odległości uzyskiwane przez skoczków nie powalały. Viktor Polaszek wylądował na 119 m i Czesi objęli zdecydowane prowadzenie. Dwa metry krócej od Polaszka skoczył Słoweniec Anze Lanisek. Na czele znaleleźli się Norwegowie po próbie Halvora Egnera Graneruda na 117,5 m. Pierwszy z Japończyków oddał skok Yukiya Sato, który uzyskał 119,5 m i to jego zespół został liderem.

Geiger pokazał, że Niemcy mają chrapkę na złoto. Wicemistrz świata poszybował na 129 m i nasi zachodni sąsiedzi byli na czele z dużą przewagą. Dobry skok oddał Piotra Żyły. Popularny “Wiewiór” poleciał na 121,5 m. Po skokach pierwszej grupy Polacy byli na drugim miejscu z notą 114,8 pkt. Na czele plasowali się Niemcy (127,6 pkt). Trzecie miejsce zajmowali Japończycy (109,6 pkt).

Sędziowie wydłużyli rozbieg na 12. platformę startową. Czesi chcieli zakwalifikować się do finałowej serii. Przyzwoity skok Tomasa Vancury na 118,5 m przybliżył ich do tego celu. Przypomniał o sobie Peter Prevc. Słoweniec skoczył 123 m i wyprowadził swoją drużynę na pozycję lidera. Słoweńcy ustąpili miejsca Norwegom po próbie Andreasa Stjernena na 123,5 m.

Nie popisał się Daiki Ito. Japończyk wylądował na 117. metrze. Richard Freitag nie błysnął. Wynik Niemca to 121 m, co otworzyło szansę Polakom na odrobienie strat. Niestety słabo skoczył Stefan Hula. Doświadczony zawodnik uzyskał zaledwie 113,5 m i spadliśmy z drugiego na szóste miejsce.

Po dwóch grupach na czele byli Niemcy przed Norwegią i Austrią. Traciliśmy wtedy ponad 10 punktów do podium. Kubacki i Stoch musieli wznieść się na wyżyny, żeby nasz zespół ciągle był w grze o medale.

Cestmir Kozisek skoczył 118,5 m, a to oznaczało, że Czesi byli już jedną nogą w finałowej serii. Bardzo dobrą próbę wykonał Simon Ammann. Szwajcar osiągnął 125,5 m, ale nie zdołał wyprzedzić Czechów. Johann Andre Forfang wylądował na 122. metrze. Norwegowie oczywiście objęli wtedy prowadzenie. Austriacy włączyli się do walki o medale, co potwierdził Daniel Huber skokiem na 126,5 m. Gospodarze MŚ wskoczyli na pozycję lidera. Junishiro Kobayashi poszybował na 127 m. Stephan Leyhe skoczył 126 m i Niemcy umacnili się na prowadzeniu.

Bardzo dobry skok oddał Kubacki na 127 m, co pozwoliło awansować Orłom z szóstego na czwarte miejsce. Po trzech grupach prowadzili Niemcy. Drugą pozycję zajmowaniu Austriacy, a trzecią Norwegowie.

Przed ostatnią grupą zawodników w pierwszej serii sędziowie obniżyli rozbieg na 11. belkę. Niezły skok zaprezentował Jewgienij Klimow na 123,5 m, ale Rosjanie pożegnali się z konkursem. Roman Koudelka wynikiem 120,5 m przypieczętował awans Czechów do finału. Podobnie uczynił Kilian Peier, który poszybował na 127 m i Szwajcarów również zobaczyliśmy w finałowej serii. Z konkursem pożegnali się Kazachowie, Amerykanie, Rosjanie i Finowie.

Ostatni z Norwegów Robert Johansson zepsuł skok. Uzyskał tylko 117,5 m, a to oznaczało, że Norwegowie spadli z medalowej pozycji. Lider Austriaków Stefan Kraft nie zawiódł. 125 m dało gospodarzom prowadzenie. Świetnie skoczył Ryoyu Kobayashi na 127 m i dzięki temu Japończycy wyprzedzili Norwegię.

Klasę pokonał Eisenbichler. Mistrz świata poszybował na 128 m. Czy ktoś mógł zagrozić Niemcom, którzy pokazali tak doskonałą formę? Trzymaliśmy kciuki za Stocha. Lider Orłów skoczył na 125 m, co dało nam po pierwszej serii czwarte miejsce.

Finałową serię zawodnicy rozpoczęli z 12. belki. Ważny skok w kontekście walki o medale oddał Granerud. Norweg uzyskał 121,5 m, a to oznaczało, że jego drużyna jeszcze nie składała broni w walce o podium. Philipp Aschenwald nie mógł być zadowolony ze swojej próby na 118 m. Rywale zatem mogli odrobić straty do Austrii. Dokonał tego Sato. Japończyk poszybował na 125 m, co sprawiło, że zawodnicy z Kraju Kwitnącej Wiśni wyprzedzili Austrię.

Znakomity skok Geigera na 130 m i Niemcy jeszcze powiększyli i tak dużą przewagę. Żyła nie doleciał do punktu konstrukcyjnego osiągając 119,5 m. Polacy utrzymali zatem czwarte miejsce. Liderami byli Niemcy przed Japonią i Austrią.

Sędziowie wydłużyli rozbieg na 13. platformę startową. Stjernen uzyskał 120,5 m i Norwegowie mogli zbliżyć się do Polaków. Dużo zależało od próby Huli. Austriacy stracili drugą pozycję na rzecz Japonii, ale wynik Michaela Hayboecka (120,5 m) mógł to zmienić. Tak też się stało, bo Ito skoczył tylko 116 m. Freitag wylądował na 120. metrze i Niemcy oczywiście nadal plasowali się na pierwszym miejscu.

Drugą grupę zawodników kończył Hula. Nasz doświadczony skoczek jednak uzyskał 116,5 m. “Biało-Czerwoni” nadal zajmowali czwarte miejsce. Prowadzili Niemcy z ogromną przewagą. Druga była Austria, a trzecia Japonia.

Trzecia grupa zawodników startowała z 14. belki. Pięć drużyn liczyło się w walce o podium. Szwajcarzy, Czesi i Słoweńcy byli tylko tłem. Forfang poleciał na 127 m i wysoko zawiesił poprzeczkę Kubackiemu. Bardzo dobrze skoczył Huber. Austriak uzyskał 126,5 m i gospodarze MŚ nadal byli wiceliderami, choć starszy z braci Kobayashi również poszybował daleko – 126 m. Japonia jednak nadal zajmowała miejsce za Austrią.

Kubacki wlał w serca nadzieję na to, że medal Orłów jest możliwy. Polak skoczył 126,5 m i po trzeciej grupie zajmowaliśmy czwartą pozycję. Przed ostatnią grupą Niemcy byli liderami przed Austrią i Japonią.

Sędziowie obniżyli rozbieg na 12. belkę. Czesi zakończyli konkurs na ósmym miejscu, a tuż przed nimi uplasowali się Szwajcarzy. Szóstą drużyną świata została Słowenia. Decydującą walkę o medale rozpoczął w ostatniej grupie Johansson. Norweg uzyskał 121 m, ale to okazało się za mało, żeby wyprzedzić naszą drużynę. Tak też się stało, bo Stoch poleciał na 122,5 m. Czy to wystarczy do podium? Zadawali sobie pytanie polscy kibice.

Ryoyu Kobayashi musiałby skoczyć bardzo krótko. Lider PŚ jednak nie zawiódł. Skoczył pół metra dalej niż Stoch, a to oznaczało, że Polaków na podium nie będzie. Kraft próbą na 123,5 m zapewnił Austriakom srebro.

Niemcy przed ostatnim skokiem mieli komfortową sytuację. Eisenbichler pokazał jednak moc, jak na mistrza świata przystało, wynikiem 128,5 m. Niemcy mistrzami świata! Srebrny medal dla Austrii, a brąz dla Japonii. Polacy tuż za podium.

W sobotę najlepszy w walce o indywidualne mistrzostwo świata na Bergisel okazał się Niemiec Markus Eisenbichler. Drugi był jego rodak Karl Geiger, a brąz powędrował sensacyjnie do Szwajcara Killiana Peiera. Piątą pozycję zajął Kamil Stoch.

Sobota w Tyrolu powitała skoczków zdecydowanie lepszą pogodą niż dzień wcześniej. Podczas piątkowych kwalifikacji było pochmurnie, lekko padało i brakowało słońca. Nie dopisali też kibice. Nasi zawodnicy dostosowali się do tych smutnych warunków.

W ostatniej piątce startujących mieliśmy trzech Biało-Czerwonych. Co ciekawe, wszyscy skoczyli tyle samo, bo 128,5 metra. Dawid Kubacki zakończył pierwszą serię na 11. miejscu, Piotr Żyła na 14., a Kamil Stoch na siódmym. Mistrzowi z Zębu zabrakło blisko osiem punktów do medalowej pozycji.

Druga seria nie była lepsza. Żyła uzyskał tylko 121 metrów i spadł o kilka miejsc. Ostatecznie zawodnik, który przecież w podczas tych mistrzostw bronił brązowego medalu sprzed dwóch lat, zakończył konkurs z 19. lokatą.

Stoch, który na dużym obiekcie przed dwoma laty w Lahti był siódmy, jako jedyny z naszych się poprawił. Skoczył o metr dalej niż w inauguracyjnej rundzie. To dało mu na koniec piątą pozycję.

Bohaterem sobotnich zmagań był 23-letni Szwajcar Killian Peier. To objawienie tej zimy. W całym poprzednim sezonie w Pucharze Świata zdobył tylko 13 punktów. Rywalizację kończył przeważnie po pierwszej serii. Teraz regularnie plasuje się w pierwszej dwudziestce. Pięciokrotnie był nawet w czołowej dziesiątce, a jego najlepszym wynikiem było siódme miejsce na początku roku właśnie na Bergisel. W “generalce” jest szesnasty.

Ostatnie dni są dla niego jak wspaniały sen. Po przyjeździe na mistrzostwa świata od razu potwierdził, że obiekt w Innsbrucku bardzo mu pasuje. Od pierwszego skoku treningowego pokazywał wysoką formę.

Peier potwierdził znakomitą dyspozycję w pierwszej serii. Uzyskał 131 metrów i o 1,2 punktu wyprzedzał Niemca Markusa Eisenbichlera. Trzeci był lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Ryoyu Kobayashi, który tracił do Szwajcara 2,6 punktu. Japończyk nie popisał się w finale i stracił miejsce na podium.

Drugi był Karl Geiger, który awansował z czwartej pozycji po skoku na 130,5 metra. Trzeci ostatecznie był Peier (129,5), który cieszył się tak, jakby zdobył złoto.

Nie do pokonania był Eisenbichler. W drugiej serii uzyskał aż 135,5 metra i wygrał z ogromną, ponad 12-punktową przewagą. Co ciekawe, 28-latek w przeszłości nigdy nie zwyciężył w konkursie Pucharu Świata.

Wyniki sobotniego konkursu indywidualnego

1. Markus Eisenbichler (Niemcy) 279,4 (131/135,5)

2. Karl Geiger (Niemcy) 267,3 (131/130,5)

3. Killian Peier (Szwajcaria) 266,1 (131/129,5)

4. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 262 (133,5/126,5)

5. Kamil Stoch (Polska) 259,4 (128,5/129,5)

6. Stefan Kraft (Austria) 256,1 (130/126,5)

7. Johann Andre Forfang (Norwegia) 250,9 (132,5/125,5)

8. Robert Johansson (Norwegia) 248,9 (128/129)

9. Richard Freitag (Niemcy) 248,7(125,5/129,5)

10. Timi Zajc (Słowenia) 245,5 (127/124)

… 12. Dawid Kubacki (Polska) 240,2 (128,5/125,5)

19. Piotr Żyła (Polska) 228,7 (128,5/121)

40. Jakub Wolny (Polska) 91,8 (113)

Wyniki niedzielnego konkursu drużynowego

1. Niemcy 987,5

2. Austria 930,9

3. Japonia 920,2

4. Polska 909,1

5. Norwegia 900,2

6. Słowenia 858,7

7. Szwajcaria 837,0

8. Czechy 818,4.

Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz