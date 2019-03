Polscy skoczkowie chcą się zrehabilitować Reprezentanci Polski bez problemów awansowali w komplecie do piątkowego konkursu mistrzostw świata na normalnej skoczni w Seefeld. W czwartkowych kwalifikacjach najlepiej wypadł Kamil Stoch, który był trzeci. Tuż za nim nalazł się Dawid Kubacki. Wspomniana dwójka w Seefeld czuje się bardzo dobrze. Pokazały to ostatnie treningi, potwierdziły kwalifikacje. Stoch uzyskał w czwartek 107 metrów. To był drugi najdłuższy skok dnia. Dalej wylądował tylko Japończyk Ryoyu Kobayashi (108,5), który zajął drugie miejsce. Wygrał skaczący w trudnych warunkach i mający wysokie noty obrońca tytułu Austriak Stefan Kraft (106). Niezłym wynikiem może pochwalić się Kubacki, który uzyskał 104 metry i był czwarty. Z Polaków w dwudziestce znalazł się też Piotr Żyła. 99 metrów dało mu szesnastą pozycję. Hula wrócił W porównaniu do poprzedniego konkursu w Innsbrucku, trener Stefan Horngacher zdecydował się na jedną zmianę w kadrze. Żelazną trójkę: Stoch, Kubacki, Żyła, uzupełnił Stefan Hula. Szansy nie dostał tym razem Jakub Wolny. 23-letni skoczek słabo spisywał się w ostatnich dniach. Wracający do składu Hula zrobił swoje. Skakał jako pierwszy z Biało-Czerwonych, zaliczył 101,5 metra i od razu był pewny awansu. Na niewielkim obiekcie w Seefeld (HS109) pojawiło się 66 skoczków. Awans mogło uzyskać 50. W stawce znaleźli się też zawodnicy, którzy na co dzień w konkursach Pucharu Świata pojawiają się rzadko lub nie pojawiają się w ogóle, między innymi reprezentant Rumunii, Chin czy Ukrainiec. Piątkowy konkurs na normalnej skoczni będzie dla Polaków szansą na rehabilitację za poprzednie starty na mistrzostwach. Na dużej skoczni w Innsbrucku w miarę dobrze spisał się jedynie Stoch, który był piąty. Konkurs drużynowy wypadł słabo – Biało-Czerwoni bronili złota, skończyli na czwartym miejscu. Czołówka kwalifikacji i miejsca Polaków:

1. Stefan Kraft (Austria) – 106 metrów / 130,9 pkt

2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) – 108,5 / 127,5

3. Kamil Stoch 107 / 126,1

4. Dawid Kubacki 104 / 123,4

… 16. Piotr Żyła 99 / 113,1

26. Stefan Hula 101,5 / 105,5

