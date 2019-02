Polska Niedziela w Oberstdorfie W niedzielę Kamil Stoch odniósł pierwsze zwycięstwo w obecnym sezonie Pucharu Świata. Polak triumfował na mamuciej skoczni w Oberstdorfie.

Niedziela była prawdziwie polskim dniem w Oberstdorfie. Szóste miejsce zajął Jakub Wolny, czwarty był Piotr Żyła, trzeci Dawid Kubacki, a na najwyższym stopniu podium znalazł się Stoch. – Bestia padła. A nawet nie padła, po prostu dała mi się prowadzić, a ja w końcu mogłem robić to, co uwielbiam, czyli latać – mówił na gorąco triumfator. Po pierwszej serii Stoch zajmował 5. miejsce. Polak oddał skok na odległość 214,5 m – miał problemy, bo warunki były trudne. W drugiej było zdecydowanie lepiej – 227,5 metra zapewniło mu pierwsze zwycięstwo w sezonie.

– Za progiem myślałem, że coś może być nie tak, ale jak się już poukładałem i zobaczyłem, że jest trochę powietrza pod nartami, to już wiedziałem, że to odleci daleko – mówił o drugim skoku.

Wcześniej Stoch sześciokrotnie stawał na podium – dwa razy był drugi, a cztery razy trzeci. Po niedzielnych zawodach w Oberstdorfie skoczek z Zębu nie krył radości, bo wygrał w wyjątkowym dniu. – Warto było czekać. Zwycięstwo dedykuję mojej żonie, która ma dziś urodziny – wyznał z uśmiechem na ustach, po czym udał się na ceremonię. Wyniki niedzielnego konkursu w Oberstdorfie

1. Kamil Stoch (Polska) 413,2 (214,5/227,5)

2. Jewgienij Klimow (Rosja) 407,9 (220,5/223,5)

3. Dawid Kubacki (Polska) 405,

4 (207/228,5) 4. Piotr Żyła (Polska) 400,4 (217/220,5)

5. Daniel Andre Tande (Norwegia) 398,3 (203,5/226)

6. Jakub Wolny (Polska) 391,1 (216/211,5)

7. Stefan Kraft (Austria) 379,8 (206/213)

8. Johan Andre Forfang (Norwegia) 378 (203,5/216,5)

9. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 377,5 (220,5/206)

10. Markus Eisenbichler (Niemcy) 374,8 (210,5/206,5) Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 1380

2. Kamil Stoch (Polska) 929

3. Stefan Kraft (Austria) 917

4. Piotr Żyła (Polska) 827

5. Dawid Kubacki (Polska) 827

6. Robert Johansson (Norwegia) 617

7. Stephan Leyhe (Niemcy) 604

8. Timi Zajc (Słowenia) 603

9. Johann Andre Forfang (Norwegia) 582

10. Markus Eisenbichler (Niemcy) 581

… 24. Jakub Wolny (Polska) 159

38. Stefan Hula (Polska) 53

45. Maciej Kot (Polska) 24

65. Paweł Wąsek (Polska) 4

– Ten weekend nie mógł się zakończyć lepiej. Chyba po raz pierwszy w historii mieliśmy czterech Polaków w pierwszej szóstce. Szkoda trochę Piotrka, że ponownie był czwarty, ale on przebije się przez to. Piękny skok Kamila, piękny skok Dawida… To jest sama radość w sercu, jak patrzy się na skoki chłopków i na to, jak cieszą się trenerzy – powiedział Małysz.

– Od samego początku nasi zawodnicy mieli problemy, żeby się przebić w tych lotach. Kamila kręciło, Dawid skakał w kratkę, Piotrek się rozpędzał, a po Kubie nawet się nie spodziewaliśmy, że tak wystrzeli – wyliczał.

Skakali na 100 procent Po dziesięciu miesiącach Stoch odniósł pierwsze zwycięstwo. – W końcu musiał być ten pierwszy raz – stwierdził Małysz.

Wytłumaczył również, dlaczego świetnie poradzili sobie pozostali skoczkowie z polskiej ekipy. – Zadyszkę złapali Niemcy, Norwegowie też nie skakali optymalnie, Słoweńcy również nie byli aż tak mocni, choć Timi Zajc wygrał pierwszy konkurs. Gorsza dyspozycja rywali to też był plus dla nas i zarazem sygnał, by mocniej zaatakować – podkreślił dyrektor Polskiego Związku Narciarskiego.

– Chłopaki dali z siebie wszystko. Trener też wywierał na nich nacisk, że mają się koncentrować w stu procentach na każdym skoku, a nie w dziewięćdziesięciu dziewięciu. I jak widać to zadziałało – wyjaśnił. Kolejny konkurs w Lahti, gdzie jak zauważył Małysz, “Kamil uwielbia skakać”, a polski zespół przed dwoma laty wywalczył mistrzostwo drużynowe. oprac.ZB Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search





























