Polskie tenisistki przegrały z Rosjankami Polskie tenisistki przegrały z Rosjankami 1:2 w pierwszym meczu grupy A w turnieju Grupy I Strefy Euro-Afrykańskiej Pucharu Federacji w Zielonej Górze.



Honorowy punkt dla Biało-Czerwonych wywalczyły w grze podwójnej Alicja Rosolska i Iga Świątek. Polki musiały uznać wyższość rywalek w obu singlach, co rozstrzygnęło losy rywalizacji.



Iga Świątek przegrała z Natalią Wichłancewą 0:6, 2:6, a Magda Linette uległa Anastazji Pawluczenkowej 3:6, 4:6.



W deblu, już bez większego znaczenia dla wyniku tego meczu, Rosolska i Świątek pokonały Darię Kasatkinę i Margaritę Gasparian 6:0, 3:6, 6:3.



Polskie tenisistki w grupie A czeka jeszcze w piątek mecz z Dunkami, ale środowa porażka zmniejszyła ich szanse na awans z pierwszego miejsca w tabeli i występ w sobotnim finale.



W środę zwycięstwa na inaugurację zmagań w grupie B odniosły Szwedki i Bułgarki. Szwedki pokonały 2:1 Ukrainki. Te ostatnie przyjechały bez swojej najlepszej singlistki Jeliny Switoliny. Siódma zawodniczka rankingu WTA ogłosiła kilka dni temu, że nie wystąpi z powodu kontuzji. Inną wersję przedstawiła jej rodzima federacja, która podała, że zarówno ta tenisistka, jak i Dajana Jastremska pierwotnie zgodziły



Jastremska, która w niedzielę triumfowała w turnieju WTA w Hua Hin, ostatecznie przyjechała do Zielonej Góry i pokonała w środę Johannę Larsson 6:4, 6:2. Nieco niespodziewanie jednak jej koleżanka z kadry – 24. na światowej liście Łesia Curenko uległa 54. w tym zestawieniu Rebecce Peterson 0:6, 2:6.



Decydujący był więc debel, w którym Peterson, Larsson były lepsze od Marty Kostiuk i Nadii Kiczenok 2:6, 6:3, 7:5. Dwie zawodniczki – tak jak u Szwedek – wystąpiły tego dnia po stronie Bułgarek, które pokonały Estonki 2:1.



Isabella Szinikowa zdobyła punkt w singlu, a potem w parze z Wiktorią Tomową przesądziła o zwycięstwie swojej reprezentacji w grze podwójnej.



