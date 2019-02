Pomysł Wisły Kraków na wyjście z zapaści Wisła Kraków ogłosiła we wtorek publiczną emisję akcji poprzez platformę crowdfundingową Beesfund. To oznacza, że udziały w krakowskim klubie przez internet będzie mógł kupić każdy kibic Białej Gwiazdy. Wisła znalazła się w fatalnej sytuacji po tym jak poprzedni zarząd powiązany z pseudokibicami, zostawił klub w opłakanej sytuacji finansowej. Według różnych szacunków, długi trzynastokrotnego mistrza Polski sięgają kilkudziesięciu milionów złotych. Dwa tygodnie Klub działa obecnie dzięki pożyczce w wysokości 4 milionów złotych, której w połowie stycznia udzielili Wiśle Jakub Błaszczykowski oraz biznesmeni Tomasz Jażdżyński oraz Jarosław Królewski. To właśnie ten ostatni przedsiębiorca powiązany z branżą IT, wpadł na pomysł emisji akcji poprzez działającą w internecie platformę do pozyskiwania finansowania od społeczności użytkowników. Przedstawiciele klubu liczą, że poprzez emisję za pośrednictwem firmy Beesfund, uda się pozyskać 4 miliony złotych, które będą stanowić około 4 proc. ogólnej liczby akcji, a emisję uda się zakończyć w ciągu dwóch tygodni. Oprócz tego, w klubie trwa rozwiązywanie niekorzystnych umów, podpisanych przez poprzedni zarząd. Była prezes Marzena Sarapata zawarła m.in. umowę na druk klubowego czasopisma z firmą swojego męża. Umowy podpisywano również z firmami powiązanymi z innymi pracownikami klubu, m.in. z bliskimi byłego wiceprezesa Damiana Dukata. Inwestorzy poszukiwani Zarząd Wisły, na czele z nowym prezesem Rafałem Wisłockim, szuka też nowych inwestorów, zainteresowanych przejęciem klubu. Bez ich pomocy ciężko będzie spłacić długi, co jest warunkiem, żeby móc skutecznie ubiegać się o licencję na grę w Ekstraklasie w przyszłym sezonie. Wisła ma na to czas do połowy marca. opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search































