Prawie 2 miliardy dolarów wyprane w kasynach Brytyjskiej Kolumbii Najnowsze informacje ujawnione w Kolumbii Brytyjskiej przez B.C. Lottery Corporation wskazują, że 1,7 miliarda dolarów wpłaconych do kasyn może pochodzić ze źródeł kryminalnych. Uzyskano dokumenty wskazujące, iż przestępcy pożyczający pieniądze od zorganizowanych gangów i chińskich "high-rollers" używają teraz bardziej wyrafinowanych sposobów prania gotówki w bankach oraz przez konta "patron gaming fund" w kasynach. Konta "patron gaming fund", które zainicjowano w 2009 roku miały być alternatywą dla masowych transakcji gotówkowych. W latach 2013-2017 przepłynęło przez nie 1,7 miliarda dolarów . Organy śledcze uważają, że większość z tych przelewów bankowych jest wątpliwa, ponieważ pochodzą z małego kręgu chińskich "high-rollers", którzy mają powiązania ze światem przestępczym w Kolumbii Brytyjskiej. "Raport Petera Germana na temat prania brudnych pieniędzy daje nam mocne podstawy do podjęcia działań niezbędnych do wyeliminowania tej przestępczej działalności w naszych kasynach" – oświadczył rząd. "Zasadniczo akceptujemy jego zalecenia i prowadzimy wdrożenie w koordynacji z B.C. Lottery Corporation. " Z dokumentów wynika, że fundusze były często szybko wycofywane z kont z minimalnym ryzykiem, co wskazuje, że głównym celem było pranie brudnych pieniędzy. Niewiarygodnie mała liczba zagranicznych "high-rollers" – 10 największych VIP-ów z Chin – stanowiła prawie połowę z 1,7 miliarda dolarów, które przepłynęły przez konta w latach 2013-2017. Tylko jeden z hazardzistów mógł wyprać w sumie 200 milionów dolarów. Specjaliści od gier hazardowych mówią, że klientami Loterii są najwięksi hazardziści z Chin. Istniała rotacyjna obsada około 50 "high-rollers", którzy zazwyczaj odwiedzali B.C. i uprawiali hazard przez kilka tygodni lub miesięcy przed powrotem do Chin. Oni lubili stawiać miliony w jedną noc w kasynach w okolicach Vancouver.



























