Prezydent podał datę wyborów europejskich Prezydent Andrzej Duda w poniedziałek ogłosił datę, kiedy w Polsce będziemy wybierać nowych posłów do Parlamentu Europejskiego. Polacy do urn pójdą 26 maja, aby wybrać 52 europarlamentarzystów, którzy będą nas reprezentować w Brukseli i Strasburgu. Pięć lat temu mieszkańcy Unii Europejskiej wybierali łącznie 751 parlamentarzystów, którzy w Brukseli reprezentowali interesy ich krajów. Z Polski do Brukseli wyjechało 51 parlamentarzystów. W tym roku liczby będą inne, w związku z Brexitem Parlament Europejski zostanie zmniejszony prawdopodobnie do 705 posłów, a z Polski będzie ich 52. Głosować będzie można osobiście, korespondencyjnie lub za pomocą upoważnionego pośrednika. Możliwe będzie głosowanie także poza miejscowością zamieszkania. Informacje na temat przynależności do danego okręgu wyborczego zostaną podane do wiadomości publicznej w formie obwieszczenia najpóźniej 30 dni przed dniem wyborów. Za pomocą obwieszczenia wyborcy poinformowani zostaną o numerach, ulicach oraz siedzibach komisyjnych, do których zostaną przydzieleni. Na podstawie doniesień agencyjnych opracowała Anna Głowacka Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

