Program Biedronia: wydatki socjalne w górę, podatki w dół. Czy to się może udać? Sprawdzamy Partia Wiosna chce m.in. znacząco podwyższyć płacę minimalną, zwiększyć nakłady na opiekę zdrowotną, zwiększyć świadczenia. Wiele tu dobrych pomysłów, ale Wiosna nie chce podnosić podatków, by je sfinansować. Niektóre – jak PIT – chce nawet obniżać. Policzyliśmy część kosztów. Czy to się składa w spójną całość? Niestety – nie bardzo Postulaty emancypacyjne partii „Wiosna" są śmiałe jak na polską politykę, choć są europejskim standardem. Nowa partia chce równości małżeńskiej, aborcji na żądanie do 12 tygodnia ciąży, równych płac dla kobiet i mężczyzn. Dotychczas takie żądania słyszeliśmy głównie ze strony lewicy – Biedroń wprowadza je do centrum i jest to ważne wydarzenie na polskiej scenie politycznej. Oddzielanie postulatów gospodarczych i finansowych od emancypacyjnych jest trochę sztucznym zabiegiem: jedne i drugie mają wpływ nie tylko na codzienne życie obywateli, ale i na filozofię wydatków państwa i konstrukcję budżetu. Jedne i drugie wpływają na to, jak społeczeństwo dystrybuuje swoje zasoby – postulat zrównania płac kobiet i mężczyzn jest tutaj oczywistym przykładem. Z tym zastrzeżeniem spróbujemy jednak krótko omówić najważniejsze gospodarcze i finansowe pomysły partii Biedronia. Wiosna i tutaj sporo czerpie z programów lewicowych. Z dość zasadniczym wyjątkiem – pomimo wysokich kosztów programu, partia chce obniżać podatki.





























