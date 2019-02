Rekordowe opady śniegu Tak dużo jeszcze nigdy nie napadało w Toronto 27 lutego. 20 cm to dużo śniegu, zaledwie kilka dni po poprzedniej śnieżycy. Śnieg powróci w weekend, ale będzie mniej intensywny niż dziś. W sobotę ma spaść od 2 do 4 cm śniegu, jak podaje The Weather Network. Ciężkie opady śniegu spowodowały chaos w mieście i na drogach. Na lotnisku Toronto Pearson Airport odwołano ponad 200 lotów i a wiele innych było opóźnionych. Zima nie oszczędza Toronto. W styczniu Toronto pobiło także rekord – odnotowano 26,3 cm opadów śniegu od 28 do 29 stycznia. Ulice w Ottawie są zamarznięte i słychać opiie, że jazda na łyżwach to najbezpieczniejszy tam sposób przemieszczania się. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji









































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.