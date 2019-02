Rewolucja w ontaryjskiej służbie zdrowia Rząd konserwaywny w Ontario ogłosił we wtorek reformę systemu służby zdrowia w prowincji Powołuje centralną agencję o nazwie Ontario Health do nadzorowania opieki zdrowotnej w prowincji, której budżet wynosi 60 miliardów dolarów Superagencja – ujawniona we wtorek przez minister zdrowia Christine Elliott – zostanie utworzona przez rozwiązanie 14 Lokalnych Sieci Integracji Usług Zdrowotnych (Local Health Integration Networks – LHINs) i połączenie ich obowiązków z sześcioma prowincjonalnymi agencjami zdrowia: Cancer Care Ontario

eHealth Ontario

Trillium Gift of Life Network

Health Shared Services

Health Quality Ontario

HealthForce Ontario Marketing and Recruitment Agency. Elliott zapowiedziała we wtorek, że prace nad przebudową systemu rozpoczną się na wiosnę, ale jego pełne wdrożenie i udoskonalenie potrwa lata. Zmiany zostaną zawarte w nowej ustawie The People’s Health Care Act, 2019, które Elliott przedstawi we wtorek po południu w legislaturze Ontario. Elliott powiedziała, że nowy system ma zachęcać szpitale, placówki opieki długoterminowej, agencje opieki domowej i innych dostawców usług medycznych do stworzenia “zintegrowanych jednostek opieki”. Te tzw. Ontario Health Teams będą składać się z lokalnych zakładów opieki zdrowotnej i będą zorganizowane do pracy jako skoordynowana grupa. Zespoły zostaną zbudowane po to aby ułatwić pacjentom nawigowanie przez skomplikowany system usług medycznych. Zgodnie z planem każda nowo utworzona grupa otrzymywałaby konkretny budżet i współpracowała ze sobą, aby zapewnić szeroki zakres usług medycznych dla regionu, który obejmuje. Rząd prosi dostawców usług zdrowotnych o przedstawienie propozycji utworzenia grup, nie chcą im niczego narzucać z góry. Celem jes stworzenie od 30 do 50 takich zespołów zdrowotnych w prowincji, powiedziała Elliott. Każdy zespół będzie odpowiedzialny za około 300 000 osób, ale to może się różnić w zależności od czynników takich jak populacja i położenie geograficzne. Nowe Ontario Health Teams będą odpowiedzialne za zarządzanie wszelką opieką medyczną w określonym regionie. Ale Ontaryjczycy będą otrzymywać opiekę domową tak jak zawsze i mieć dotychczasowy dostęp do swojego lekarza rodzinnego. Wielokrotnie pytana, co oznaczają te zmiany pod względem oszczędności czy cięć w administracji, Elliott nie podała szczegółów. W komunikacie dotyczącym zmian wspomina się o “likwidacji powielania infrastruktury zaplecza administracyjnego”. Elliott ogłosiła także nowe elektroniczne narzędzia opieki zdrowotnej, w tym wirtualne wizyty u specjalistów i bezpieczny dostęp do elektronicznych kartotek pacjentów. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. 1 Comment Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji









































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.