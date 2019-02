Rok 2018 czwartym najgorętszym w historii Według najnowszego raportu Światowej Organizacji Meteorologicznej, 20 najcieplejszych lat w historii pomiarów odnotowano w ciągu ostatnich 22 lat. Rok 2018 zajął czwarte miejsce w rankingu najgorętszych. Co najmniej jedna trzecia pokrywy lodowej w Himalajach oraz w Hindukuszu może rozpuścić się z powodu wzrostu globalnej temperatury – wynika z raportu opublikowanego przez międzynarodowy zespół naukowców. Ostatni rok został uznany za czwarty najcieplejszy w historii pomiarów. Raport wyszczególnił, jako ekstremalne zjawiska pogodowe w roku 2018, pożary w Kalifornii i Grecji, susze w Afryce Południowej oraz powodzie w indyjskim stanie Kerala. Rekordowe okazały się również poziomy emisji gazów cieplarnianych spowodowane działalnością człowieka – głównie spalaniem paliw kopalnych. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

































