Sam Szczęsny to za mało na Atletico

Trudna przeprawa Manchesteru City w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Piłkarze Josepa Guardioli pokonali na wyjeździe Schalke 3:2. Wygraną wyszarpali w ostatnich minutach i to grając w osłabieniu. Rewanż 12 marca.

Awans to dla Manchesteru obowiązek. W poprzednim sezonie angielski klub wykruszył się w ćwierćfinale, teraz odpadnięcie w tej fazie rozgrywek zostałoby odebrane jako wielkie rozczarowanie. Porażka już rundę wcześniej, z najsłabszym zespołem, który pozostał w grze, byłoby katastrofą.

W środę wszystko zaczęło się zgodnie z planem. Goście wyszli na prowadzenie już po kilkunastu minutach. Pod naciskiem kilku zawodników Manchesteru w okolicach własnego pola karnego pogubił się Salif Sane. Stracił piłkę na rzecz Davida Silvy, który podał do Sergio Aguero. Argentyńczyk miał przed sobą pustą bramkę. I dopełnił formalności.

Kibice Schalke mieli prawo zwątpić. Na pewno nie zrobili tego ich piłkarze. Ci do końca pierwszej części robili wszystko, żeby wrócić do gry. Sprawy nabrały niespodziewanego obrotu w jej końcówce. Zaczęło się od zagrania ręką Nicolasa Otamendiego. Sędzia dał Argentyńczykowi żółtą kartkę, podyktował rzut karny, który na gola zamienił Nabil Bentaleb. Kilka minut później Algierczyk wykorzystał kolejną jedenastkę, tym razem odgwizdaną za faul na Sane.

To, że Manchester w drugiej części rzuci się do ataków było pewne. Tak samo jak to, że tylko przy zachowaniu stuprocentowej koncentracji zawodnicy gospodarzy będą w stanie utrzymać wypracowaną wcześniej zaliczkę. Schalke schowało się za podwójną gardą, goście zdołali oddawać strzały tylko z dystansu. Z każdym kolejnym, który mijał bramkę gospodarzy, ci czuli się coraz pewniej. Plany angielskiego zespołu nagle skomplikowały się jeszcze bardziej. Na nieco ponad dwadzieścia minut przed końcem Otamendi przewrócił jednego z rywali i dostał żółtą kartkę. Drugą, więc musiał zejść z boiska.

Ale Schalke nawet grając w przewadze ani myślało o atakowaniu bramki Edersona. Na połowie Manchesteru szybko traciło piłkę, na dłużej potrafiło się przy niej utrzymać tylko w okolicach własnego pola karnego. Gdy tylko mogło, kradło cenne sekundy.

Guardiola był zmuszony do zmian. Trzynaście minut przed końcem w miejsce bezproduktywnego Aguero wprowadził Leroya Sane. To okazało się być strzałem w dziesiątkę. Manchester wywalczył kolejny rzut wolny przed polem karnym Schalke. Do piłki podszedł tym razem nie Kevin de Bruyne, a właśnie młody Niemiec. Uderzył i mocno, i precyzyjnie. City zdobyło upragnioną bramkę. Schalke się zachwiało, pewność siebie uleciała. Goście poszli za ciosem. Chwilę potem wyszli na prowadzenie. Tym razem trafił Raheem Sterling, który wykorzystał błąd Bastiana Oczipki i pokonał bramkarza gości w sytuacji sam na sam.

Rywalizacja obu klubów była kolejną odsłoną niemiecko-angielskiego tryptyku w tej fazie Ligi Mistrzów. W poprzednim tygodniu Tottenham Hotspur pokonał Borussię Dortmund 3:0, we wtorek Liverpool zremisował bezbramkowo z Bayernem Monachium.

W drugim środowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów Juventus z Wojciechem Szczęsnym w bramce przegrał z Atletico Madryt 0:2 Polski golkiper zagrał bardzo dobry mecz, ale nie zdołał uchronić swojego zespołu od porażki.

Atletico w ramach przetarcia przed Ligą Mistrzów wygrało w sobotę z Rayo Vallecano 1:0. To zwycięstwo napawało optymizmem, bo zostało odniesione po dwóch ligowych porażkach. Tak więc oba zespoły w dobrych nastrojach przystępowały do konfrontacji w Champions League.

Środowe spotkanie w Madrycie było pierwszym występem Cristiano Ronaldo w stolicy Hiszpanii od momentu jego letniego transferu z Realu Madryt do drużyny mistrza Włoch. W barwach Królewskich Portugalczyk w 31 meczach strzelił lokalnemu rywalowi aż 22 gole.

To właśnie uderzenie Ronaldo z rzutu wolnego z najwyższym trudem obronił Jan Oblak. Bliski szczęścia był także po strzale głową Leonardo Bonucci.

Gospodarze z czasem zaczęli się odgryzać. Po raz pierwszy Wojciech Szczęsny musiał interweniować w 15. minucie, po płaskim uderzeniu Thomasa. W innych akcjach bramkarz Juve pewnie złapał piłkę po zagraniu piętą Koke i wypił ją na róg po ostrym strzale Antoine Griezmanna.

Po drugiej stronie boiska Oblak nie miał problemów z obroną przy próbie Paulo Dybali. Zgodnie z przewidywaniami od początku meczu było bardzo dużo walki, przepychanek i fauli. Nikt nie odstawiał nogi i często na murawie leżał poturbowany zawodnik. Niestety, finezji było w Madrycie znacznie mniej.

W drugiej połowie gospodarze jako pierwsi poważnie zagrozili bramce Starej Damy. Po kapitalnym podaniu Griezmanna Diego Costa znalazł się sam na sam ze Szczęsnym, ale fatalnie przestrzelił. Polski bramkarz tylko odprowadził piłkę wzrokiem. To powinien być gol.

Chwilę później to Szczęsny uratował Juventus, kiedy popisał się kapitalną paradą po lobie Griezmanna. Piłka muśnięta przez golkipera wylądował na poprzeczce. Polak triumfował i zbierał gratulacje od kolegów z obrony.

W 70. minucie miejscowi kibice ucieszyli się po golu Alvaro Moraty. Powtórki VAR wykazały jednak, że Hiszpan faulował przed strzałem Giorgio Chielliniego i sędzia anulował bramkę. Co się odwlecze, to nie uciecze. W 78. minucie Jose Gimenez wpakował piłkę do siatki Juve po rzucie rożnym. Jakby tego było mało, to pięć minut później Diego Godin podwyższył na 2:0. Trybuny oszalały z radości. Juventus do końca meczu starał się strzelić bramkę kontaktową, ale nie zmienił już niekorzystnego wyniku.

Program 1/8 finału Ligi Mistrzów:

wtorek, 19 lutego

Olympique Lyon – Barcelona 0:0 ; Liverpool – Bayern Monachium 0:0

środa, 20 lutego

Schalke Gelsenkirchen – Manchester City 2:3 (2:1)

Atletico Madryt – Juventus Turyn 2:0 (0:0)

środa, 13 lutego

Tottenham – Borussia Dortmund 3:0 (0:0); Ajax Amsterdam – Real Madryt 1:2 (0:0)

wtorek, 12 lutego

Manchester United – PSG 0:2 (0:0) ; AS Roma – FC Porto 2:1 (0:0)

Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz