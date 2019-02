Samochody i ludzie

„…Nie jestem w żadnym układzie. Jestem taka sama jak miliony Polaków w tym kraju” – mówiła swojego czasu była premier Beata Szydło, podkreślając, że jej rząd kieruje się zasadą „Pokora i praca”. A potem okazało się, że 77 razy poleciała na weekend wojskowym samolotem CASA, którego godzina lotu kosztuje 21 577,65 zł. Widocznie uznała, że skoro po hiszpańsku CASA znaczy DOM ma prawo jej używać jako powietrznej taksówki i śmigać nią do rodzinnej chałupy w Przecieszynie koło Brzeszcz. Opozycja podniosła krzyk, suweren się skrzywił, pani Szydło poprzestała więc na rządowej kolumnie samochodowej, tym bardziej że życzliwe władze samorządowe wybudowały jej elegancką drogę pod samiuśkie wrota.

Podczas tych peregrynacji doszło do dwóch dzwonów rządowych limuzyn, które była premier nazwała „drobną stłuczką”. Nieżyczliwi, bo któż takich nie ma, twierdzili złośliwie, że tak to jest, jak ktoś przesiada się z furmanki do limuzyny. I to jakiej limuzyny: BMW (i nie był to model Bus, Metro, Walk) oraz pancerne Audi A8L Security z 2016 roku, za 2,5 mln zł. PiS zepsuje wszystko, nawet pancerne Audi się nie oprze!

No i właśnie teraz Służba Ochrony Państwa zmuszona została przez bojowego posła Brejzę do upublicznienia kosztów naprawy „drobnych stłuczek” obu autek: beemka 91 981,02 zł, a audica 43 144,66 zł. A współuczestnik tego przykrego wydarzenia, fiacik seincento w porzo! Beata Szydło i borowcy w szpitalu, a Sebastian K. wsiadł do fiacika i odjechał! Podobno Batman przeanalizował ten wypadek i będzie teraz poruszał się takim właśnie fiacikiem! Aha, do tego dochodzą koszty śledztwa – 154 tys. zł ale będą wyższe bo śledczy chcieli warunkowo umorzyć postępowanie czyli Sebastian K. byłby uznany za winnego ale ukarany zawiasami i jakąś małą nawiązką ale mecenas Władysław Pociej powiedział im: „A wiecie gdzie babcia koszyk nosiła? Uniewinniać mi tu chłopaczynę, ale już!” No i zobaczymy, co będzie.

Jako ciekawostkę dodam, że naprawa BMW prezydenta Dudy po pękniętej oponie kosztowała 131 tys., a Antoniego Macierewicza 170 tys. zł. To znaczy samochodu, bo Macierewicza naprawić się nie da. Po obu stronach Odry i Nysy żartuje się więc, nie bez powodu:

– Dlaczego Niemcy mają tak kiepskich mechaników?

– Bo od wielu lat zamiast naprawiać swoje samochody sprzedają je Polsce.

– A dlaczego Polacy są tak dobrymi mechanikami?

– Bo od wielu lat zamiast produkować własne samochody naprawiają niemieckie.

A inna rzecz, że na świecie tak się wszystko miesza, że nie wiadomo co jest co. Strzelasz sobie piwko Okocim, a to duński Carlsberg, zakąszasz batonikiem Prince Polo, a to produkt Krafta.

Niektórzy paskudnie się nabierają i strzelają sobie samobója. Na przykład niedawno Arkadiusz Mularczyk, kiepski poseł, kiepski prawnik i kiepski obywatel (wszyscy pamiętamy, jak próbował wyszczuć ze swojego sąsiedztwa bezdomnego, któremu cała okolica pomagała, a prześladował go tylko poseł Mularczyk) zareagował na krytyczne pod adresem polskiego rządu uwagi prezydenta Macrona i zagroził mu bojkotem francuskich towarów. Tak mu dowalił! Myśleliśmy, że po tym ciosie Macron juz się nie podniesie, tym bardziej że ponoć posłowie Pawłowicz i Kaczyński odżegnali się od ślimaków i żab czyli katastrofa ekonomiczna Francji murowana! Poseł Mularczyk nie wiedział jednak, że Eutesel, właściciel satelitów Hot Bird, z których nadaje TVP, to firma francuska. No i nie byłoby telewizji państwowej, jakaż strata!

Posłanka i publicystka Joanna Lichocka, zwana często z wiadomych względów „brązowym nosem”, jak Państwo widzą słusznie, postanowiła natychmiast poprzeć rząd i Mularczyka, ogłosiła więc indywidualny bojkot francuskich serów, przechodząc na „Turek – nasz kozi”, co ogłosiła na Twitterze, załączając fotografię rzeczonego serka. Internauci boki zrywali ze śmiechu, bo Mleczarnia Turek też należy do żabojadów, do francuskiej grupy Savencia!

Czasami czlowiek sam się nadzieje na minę, a niekiedy tak się dziwnie ułożą okoliczności. Pamiętam, jak swojego czasu mocno rozbawił mnie fakt, że w serialu „1920 – Bitwa Warszawska” na drodze niecnym planom diabolicznego Lenina, pragnącego narzucić całej Europie czerwone jarzmo, stanęła młoda para, którą zagrali aktorzy o wyjątkowo niepatriotycznych, jak na tematykę serialu, imionach: NATASZA Urbańska i BORYS Szyc. Jak do tego doszło, dlaczego ich rodzice okazali taki brak wyczucia – nie wiadomo, no chyba że w urzędzie stanu cywilnego stali enkawudziści i pruli z pepeszy do każdego, kto nie przyjął rosyjskiego imienia.

A wracając do nieszczęsnego posła Mularczyka, to nie ma chłopina szczęścia. Parę dni temu dokonał kolejnego wpisu, ogłaszając wszem i wobec, że: „Chańbą jest pracować dla Wyborczej”. A jakby w Wyborczej pracował, to wiedziałby, jak się pisze „Hańba”!

Z kolei Paweł Lizoń, nowy prezes Warszawskiego Koła Młodzieży Wszechpolskiej, tak okazał serdeczność swoim zwolennikom: „Dziekuję kolegą i koleżanką za zaufanie”. Nie dość że faszysta, to jeszcze analfabeta.

Znakomita była senator Maria Anders, która w dniu 11 września ubiegłego roku umieściła wpis, że w Sławnie „nastąpiło odsłonięcie pamiątkowej tablicy w hołdzie zwycięstwom pod Monte Cassino”. Ale to nic, pesteczka. Potem twórcy tej pięknej inicjatywy robią stójkę z przerzutką, bo na tablicy widnieje napis, że tablica poświęcona jest: „…zwycięscom w bitwach o Monte Cassino, Ankone (zamiast Ankonę)”. Ewenement został tak obśmiany, że pani senator poczuła się zobligowana wyjaśnić publice, że częste błędy w jej wpisach wynikają z braku polskich znaków… Przy czym napisała to, używajac polskich znaków.

A skoro o boju mowa – szczeciński IPN zamówił mural patriotyczny o tym, jacy to jesteśmy pierwsi do bitki. Sęk w tym, że zamiast „First to fight” namalowano „First to figth”. Może czas ruszyć najpierw do walki z bykami? Ale szczecińscy IPNowcy nie dali się zawstydzić: „Ten błąd nie utrudnia zrozumienia znaczenia tego hasła”- wyjaśnili nonszalancko.

Zupełnie jak prezes Kaczyński, który w Sejmie użył nieistniejącego czasownika „wyłanczać”. Sala skandowała „wy-łą-czać”, a prezes buńczucznie: „Pozwólcie mi Państwo mówić tak jak mówię”. I co takiemu zrobisz? Pozostaje się cieszyć, że natychmiast nie zaordynował wprowadzenia nowego słownika ortograficznego!

A na języku angielskim można się nieźle przejechać. Zadaniem Polskiej Fundacji Narodowej, założonej w 2016 roku, miało być promowanie kraju za granicą, toteż na stronie Fundacji pojawiają się wpisy w języku angielskim. Budżet Fundacji to 100 mln zł rocznie i dziwi, że przy takiej sałacie nie można znaleźć nikogo, kto znałby ten język. No bo jeżeli zamiast „It means” napisane jest „It’s mean” albo o więźniach obozu Auschwitz-Birkenau, że „they were killing” zamiast „they were killed”, to o kant dupy potłuc taką promocję Polski.

Ale co tam Fundacja: ówczesna premier Beata Szydło, witając amerykańskich żołnierzy w Polsce w styczniu 2017 r. powiedziała tylko trzy słowa, a i to źle : „Welcome in Poland”. A od 2015 roku kobiecina intensywnie uczy się angielskiego, za co podatnicy płacą 780 zł miesięcznie i trudno to nazwać inwestycją trafioną.

Ale to wcale nie jest łatwe – dobrze zainwestować. Ten, kto kupił akcje Nortela za 1000 dolarów, po roku miał 49 zielonych, w przypadku Enronu były to papiery za 16,5 dol., z 1000 dol. włożonych w United Airlines zostało po roku 5 dol. A gdybyśmy przed rokiem kupili piwa za 1000 dol., wypili, a puszki oddali do recyklingu mielibyśmy 214 dol.! I tak należy kombinować!

Danuta Owczarz-Kowal