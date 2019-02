Skarbnik Watykanu, najwyższy rangą hierarcha, skazany za molestowanie Najstarszy rangą duchowny katolicki oskarżony o wykorzystywanie seksualne dzieci został skazany w Australii za molestowanie dwóch chórzystów tuż po odprawieniu mszy świętej. Kardynał George Pell jest czołowym doradcą finansowym papieża Franciszka i skarbnikiem Watykanu. Jury wydało jednogłośny werdykt w sądzie hrabstwa Victoria 11 grudnia po ponad dwóch dniach obrad. Sąd miał zakaz publikowania jakichkolwiek szczegółów dotyczących procesu aż do wtorku. 77-latkowi grozi potencjalnie do 50 lat więzienia – decyzja zapadnie po sesji sądu, która rozpoczyna się w środę. Skazany zapowiedział odwołanie. Jury uznało Pella za winnego napastowania dwóch 13-letnich chłopców, których przyłapał na piciu win mszalnego w sali na tyłach katedry św. Patryka w Melbourne w 1996 roku, kiedy był arcybiskupem. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

