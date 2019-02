“Solidarność” wycofuje się z ECS

– Europejskie Centrum Solidarności (ECS – red.) to upolityczniona instytucja, która zamiast łączyć, dzieli. Do odwołania zawieszamy naszych przedstawicieli w pracach Rady i Rady Historycznej tej instytucji – napisał Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej.



O wycofaniu się “Solidarności” z ECS w Gdańsku poinformował w środę tysol.pl.



Przedstawiciele NSZZ “Solidarność” napisali list do Basila Kerskiego, dyrektora Centrum. W piśmie informują, że aż do odwołania zawieszają udział swoich przedstawicieli w Radzie oraz Radzie Historycznej ECS. W Radzie mieli dotąd dwóch przedstawicieli: Bogdana Bisia i Romana Gałęzewskiego.



“Spór toczący się wokół finansowania Europejskiego Centrum Solidarności jest elementem prowadzonej przez obecną opozycję kampanii wyborczej i kolejnym dowodem na upolitycznienie tej instytucji (…) Z przykrością trzeba stwierdzić, że Centrum czynnie uczestniczy w politycznym sporze” – napisali związkowcy.



W dalszej części publikacji przywołano ostatnią konferencję prasową po posiedzeniu Rady ECS, która wcześniej odrzuciła propozycję ministerstwa kultury. “Centrum czynnie uczestniczy w politycznym sporze. I w tym kontekście trzeba też przywołać bulwersujące ekscesy z zakłócaniem ubiegłorocznych obchodów rocznicy podpisania porozumień sierpniowych” – wspomniano.



“To upolityczniona instytucja, która zamiast łączyć dzieli. Nie widzimy zasadności dalszego funkcjonowania naszych przedstawicieli i do odwołania zawieszamy ich pracach Rady i Rady Historycznej ECS” – czytamy dalej.



Na tym jednak nie koniec. W liście wyjaśniono, że w innych tego typu instytucjach jak np. wrocławskim Centrum Historii Zajezdnia czy Śląskim Centrum Wolności i Solidarności, mimo różnic “udaje się łączyć a nie dzielić”. “Nie widzimy takiej woli w Gdańsku. Ale w takiej formule finansowania, trybie podejmowania decyzji i przy obecnym kierownictwie w naszej ocenie nie ma najmniejszych szans, aby to zmienić” – stwierdzono.



Zdecydowali też o braku zgody na wykorzystanie logo związku, nieprzekazaniu archiwum i niepodejmowaniu instytucjonalnej współpracy z ECS.



Na temat dotacji dla ECS wypowiedział się ostatnio m.in. wiceminister kultury Jarosław Sellin. Polityk wyliczył w Radiu Zet, że na 74 wydarzenia, które się odbyły np. w 2016 r. w ECS, tylko 14 dotyczyło dziedzictwa “Solidarności” i zero dotyczyło sierpnia 1980 roku. Wspomniał też o propozycji zmiany statutu ECS, by minister kultury w porozumieniu ze Związkiem Zawodowym “Solidarność” wskazywał wicedyrektora instytucji. – Czy to jest jakaś nieuczciwa propozycja? Jeżeli takimi solidnymi pieniędzmi tę instytucję utrzymujemy? – pytał.



W sobotę 2 lutego w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyła się konferencja po nadzwyczajnym posiedzeniu Rady ECS. Wiceminister kultury cytował słowa, które padły podczas konferencji: “Odsuniemy PiS od władzy”, “Zabierzemy PiS-owi…”. – W tym samym czasie przez tę przestrzeń przewijali się zwiedzający tę instytucję. To jest po prostu skandal, który nigdy w żadnej instytucji kultury nie miał miejsca – stwierdził polityk.



Przypomnijmy, że Polacy masowo wspierają Europejskie Centrum Solidarności w internetowych zbiórkach. Zgromadzona w ten sposób kwota dawno przekroczyła 3 mln zł, których zabrakło od MKiDN.



na podstawie “Tygodnika Solidarność”

oprac. Zbigniew Bełz