Spółka Srebrna otrzymała faktury od Birgfellnera

Jarosław Kaczyński twierdził, że spółka Srebrna nie może wypłacić należności Geraldowi Birgfellnerowi, gdyż nie ma odpowiednich faktur. Z kolei premier Morawiecki apelował do biznesmena, by przedstawił dokumenty, na podstawie których żąda pieniędzy. Okazało się, że takie faktury wystawiono – do jednej z nich dotarła „Gazeta Wyborcza”. Spółka Srebrna, choć wiedziała o fakturach, odmówiła zapłaty.

– Człowieku, chcesz odzyskać jakieś swoje środki za wykonane usługi, to idź do sądu, sąd określi, jakiej wysokości one powinny być. W przeciwnym razie trudno tego dociec, bo nie chcesz przedstawić faktur – mówił premier Mateusz Morawiecki, nawiązując do nagrań z udziałem Jarosława Kaczyńskiego. Przekonywał, że spółka Srebrna chciała postąpić uczciwie i z pewnością wypłaciłaby należności, gdyby tylko otrzymała odpowiednie dokumenty.

Okazało się jednak, że premier, świadomie lub nie, minął się z prawdą. Kierowana przez Geralda Birgfellnera spółka Nuneaton, powołana specjalnie na potrzebę budowy, wystawiała faktury, których nabywcą i odbiorcą była spółka Srebrna. Austriacki biznesmen wystawił cztery takie dokumenty – ich oryginały ma obecnie prokuratura, którą Birgfellner zawiadomił, że padł ofiarą oszustwa.

Do jednej z faktur dotarła „Gazeta Wyborcza”. Dokument datowany na 14 czerwca 2018 roku opiewa na kwotę 1,58 mln złotych brutto, a spółka Srebrna miała dokonać przelewu do 21 czerwca. Do transakcji ostatecznie nie doszło. 27 czerwca miało zaś miejsce spotkanie austriackiego biznesmena z władzami spółki Srebrna: prezes Małgorzatą Kujdą, żoną Kazimierza Kujdy, który we wcześniejszych rozmowach zapewniał, że małżeństwo stoi po stronie Birgfellnera, oraz wiceprezesami: Janiną Goss i Jackiem Cieślikowskim.

Rozmowy nie przebiegały w pokojowej atmosferze – przedstawiciele spółki dziwili się, że Austriak domaga się jakiekolwiek zapłaty, pytali też, czego właściwie chce. Jak podaje „Wyborcza”, Birgfellner miał usłyszeć, że „nie dostanie ani złotówki”, bo jest „oszustem” i „kłamcą”. Sam biznesmen opowiadał, że podczas spotkania czuł się, jakby stał przed trybunałem.

Później przedsiębiorca próbował kontaktować się z osobami, z którymi współpracował przy budowie wież, ci jednak także stracili zainteresowanie. Ostatecznie 27 lipca spotkał z prezesem PiS, który również odmówił zapłaty i sugerował wejście na drogę sądową. Powód? Rzekomy brak odpowiednich faktur.

Jednak zdaniem rzeczniczki PiS Beaty Mazurek opublikowany przez „Wyborczą” dokument jest niewiele wart. – Ta faktura nie jest podstawą do dokonania płatności, bo w niej nie wiadomo, o co chodzi. Taką fakturę każdy może wystawić każdemu – skomentowała w rozmowie z Mazurek.

Zdaniem Pawła Muchy, wiceszefa Kancelarii Prezydenta RP, wokół wszystkich publikacji „Wyborczej” o Srebrnej 16 zbudowano nieprawdziwą tezę. – Nie chodzi ani o to roszczenie, ani nie chodzi o sytuację skrzywdzonego austriackiego biznesmena, tylko, moim zdaniem, chodzi o politykę – powiedział w Polskim Radiu 24.

Mucha uważa, że kolejne publikacje „idą w kierunku groteskowym”, a sam wątek nieopłaconej faktury jest „ w pewnym sensie humorystyczny”. – Można by rozmaitym kolegom adwokatom, radcom prawnym doradzać, żeby się zgłaszać do redakcji „Gazety Wyborczej”, która publikuje faktury na okładce, żeby ułatwiać drogę sądową – ocenił wiceszef Kancelarii Prezydenta.

W podobnym tonie wypowiedział się Marcin Horała, przewodniczący komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT. Samą fakturę nazwał „przezabawną”. – Każdy może taki dokument napisać, wziąć kawałek papieru i wydrukować. W każdej tego rodzaju sytuacji chodziłoby o to, żeby te koszty udokumentować, żeby przedstawić rachunki za przejazdy, za noclegi – wyjaśnił Horała, podkreślając, że w żadnej firmie w Polsce taka faktura nie zostałaby potraktowana poważnie.

„Wy sobie w GW z czytelników żarty robicie? To faktura dla Was i waszych kolegów już nie potrzebuje pokrycia?” – pytał na Twitterze Samuel Pereira, szef portalu TVP.info. W jego ocenie gdyby usługa faktycznie została wykonana, to austriacki biznesmen nie powinien obawiać się postępowania sądowego.

Prawicowy publicysta Stanisław Janecki stwierdził, że tego typu fakturę „wystawić i wydrukować może sobie nawet pięcioletnie dziecko”.

„Jaka umowa nakazywała Srebrnej pokryć koszty Birgfellnera?” – pytał adw. Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris.

Swoimi wątpliwościami podzielił się także prof. Andrzej Zybertowicz, doradca Prezydenta RP. – Ta pokazana faktura jest ułomna. Brakuje w niej podpisów. Być może były tam dokumenty, które nie spełniały norm biznesowych – powiedział prof. Zybertowicz, podkreślając, że problemem jest ocena jej statusu prawnego.

„Panie Andrzeju, od 2004 faktury VAT nie muszą być podpisywane, a mimo to są ważne” – skontrował na Twitterze Aleksander Twardowski, przedsiębiorca i felietonista.

„Uprzejmie prosimy spółkę Srebrna oraz p. Jarosława Kaczyńskiego o uregulowanie zaległych faktur w związku z pracami nad projektem budowy dwóch wież na działce należącej do spółki” – zaapelował mec. Roman Giertych.

„Wykonałeś robotę, ale nie mogę zapłacić. Nie mogę zapłacić, ale idź z tym do sądu. Nie zapłacił, bo nie było faktury. Jest faktura, ale nie można zapłacić. Zapłacono by, ale nie wiadomo o co chodzi w fakturze” – tak sytuację wokół ujawnionej przez „Gazetę Wyborczą” faktury skomentował redaktor naczelny „Newsweeka” Tomasz Lis.

Do gry weszła także sama spółka Srebrna, która w oświadczeniu przesłanym do Polskiej Agencji Prasowej nie przyznaje się do bycia adresatem dokumentu opublikowanego dziś przez “Gazetę Wyborczą”.

“Po zapoznaniu się z opublikowaną w mediach fakturą nr FA/4/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. uprzejmie informuję, że nie została ona doręczona spółce i nie była przedmiotem księgowania. Jej treść wskazuje na próbę sfiskalizowania kosztów, które dotąd nie były przedmiotem sprawozdania (art. 740 k.c.) ze strony osoby podającej się za zleceniobiorcę. Spółka kwestionuje jakiejkolwiek roszczenia ze strony pana Birgfellnera, który w dniu 26.07.2018 r. złożył rezygnację z zarządu Nuneaton Sp. z o.o. Do dalszego wyjaśnienia pozostawiamy kwestię odprowadzenia podatku od towarów i usług do właściwego urzędu skarbowego w Warszawie” – przekazała w oświadczeniu przesłanym PAP prezes spółki Srebrna Małgorzata Kujda.

Chwilę później na Twitterze pojawiła się jeszcze jedna informacja, tym razem wynikająca z własnych ustaleń PAP, którą trudno jednak traktować z należną takim newsom powagą.

Przede wszystkim, informacja w kwestii oprogramowania, na którym wystawiona została faktura i próba zasugerowania, że została ona stworzona na jego nielegalnej wersji (przypomnijmy, że właścicielem spółki Nuneaton jest spółka Srebrna) albo została spreparowana na potrzeby materiału prasowego GW – ma cel wyłącznie polityczny, a nie poznawczy. Internauci błyskawicznie zauważyli, że fakturę równie dobrze mogło przecież wystawić biuro rachunkowe obsługujące spółkę Nuneaton, a nawet jeśli posługiwano się nielegalną wersją oprogramowania, to jest to odwracanie uwagi od istoty problemu, jakim jest samo jej wystawienie.

Niestety, trudno nie odnieść wrażenia, że wobec oczywistego kryzysu wizerunkowego w obozie władzy, Polska Agencja Prasowa staje się aktywnym uczestnikiem procesu tworzenia “właściwej”, korzystnej dla władzy narracji.

Podobne zarzuty pojawiły się całkiem niedawno, bo po śmierci Pawła Adamowicza. To wówczas, wbrew prawidłom dziennikarstwa, w oparciu jedynie o przeciek ze śledztwa w sprawie Stefana W., bez potwierdzenia faktów u źródła (SOP zaprzeczyło ich rewelacjom), PAP wypuściła depeszę o tym, że sprawca zabójstwa Pawła Adamowicza próbował wedrzeć się do Pałacu Prezydenckiego.

Dziś zaangażowanie dziennikarzy agencji w kreowanie narracji mającej pomóc wyjść z kryzysu wizerunkowego partii rządzącej z pewnością odbije się na jej powadze i wiarygodności. To jednak w tej chwili nie jest najwyraźniej istotne. Wszystkie ręce na pokład.

Na podstawie doniesień prasowych oprac. Zbigniew Bełz