Spotkanie w 30. rocznicę Okrągłego Stołu 6 lutego – dokładnie w 30. rocznicę rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu – o godz 12.00 (do 14.00) w Marzycielach i Rzemieślnikach (Dom Handlowy Braci Jabłkowskich, ul. Bracka 25, III piętro) odbędzie się spotkanie pt. “Kuchnia Okrągłego Stołu”. Spotkanie jest organizowane przez Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search





























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.