Sprawca przeprosił rodziny ofiar 30-letni kierowca ciężarowki, który spowodował tragiczny wypadek zderzenia z autokarem wiozącym młodych sportowców z drużyny Humboldt Broncos, po wysłuchaniu relacji rodzin, na pytanie sędziego, czy chce zabrać głos w sądzie, wstał i przemówił. Jaskirat Singh Sidhu powiedział, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wypadek, że nie jest w stanie wyobrazić sobie przez co muszą przechodzić ofiary, że przeprasza z całego serca. Opowiadał o momencie kiedy zdał sobie sprawę, że uderzył w autokar i że byli w nim młodzi ludzie. Wiele osób w sali sądowej płakało. Jaskirat Singh Sidhu pochodzi z Indii. Ma stały pobyt w Kanadzie, ale nie jest obywatelem. Ożenił się kilka miesięcy przed tragedią. Za zarzucane mu czyny gorzi mu do 10 lat więzienia oraz deportacja. Przyznał, że nie miał wystarczającego doświadczenia i przygotowania do tej pracy. Odbył tylko krótkie przeszkolenie. Wyroku jeszcze nie wydano. Więcej o wypadku Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search



























