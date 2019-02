Stan wyjątkowy w USA „Wszyscy wiedzą, że mury są skuteczne” – powiedział prezydent USA Donald Trump. Chwilę potem ogłosił stan wyjątkowy, by bez zgody Kongresu zdobyć fundusze na mur na granicy z Meksykiem. Dodał, że wykorzysta przywileje władzy wykonawczej, by obejść decyzje Kongresu, i pozyska więcej publicznych pieniędzy na ten projekt. Donald Trump chciał na mur od Kongresu 5,7 mld dolarów, ale dostał w budżecie tylko 1,375 miliarda. Na nic zdał się więc 35-dniowy shutdown, czyli zamknięcie części centralnej administracji – deputowani dali tyle, ile obiecali przed konfliktem. I choć prezydent budżet podpisał, to za chwilę ogłosił stan wyjątkowy. Teraz zamierza wydać na mur aż 8 mld. Zanim prezydent zapowiedział stan wyjątkowy, tłumaczył: „wszyscy wiedzą, że mury są skuteczne”, i wyjaśnił, że postawienie takiego ogrodzenia jest konieczne ze względu na „inwazję” imigrantów. A ponieważ Demokraci zapowiedzieli, że nie zaaprobują stanu wyjątkowego, Trump zapewnił, że wygra z nimi w sądzie. Pełniący obowiązki szefa kancelarii Trumpa Mick Mulvaney powiedział dziennikarzom, że Biały Dom wyszukał w rządowych funduszach, które można by przeznaczyć na budowę muru granicznego, dodatkowe sumy. Wyjaśnił, że prezydent chce między innymi sięgnąć po środki resortów finansów i obrony. W sumie, wraz z 1,37 mld dol., jakie Kongres wyasygnował na zabezpieczenie granicy, prezydent chce zebrać na ten projekt około 8 mld dol. Budowa muru na granicy z Meksykiem i walka z imigracją były sztandarowymi obietnicami wyborczymi Trumpa. W odpowiedzi na pogróżki Trumpa – a jeszcze przed ogłoszeniem stanu wyjątkowego – Demokraci zapowiedzieli, że jeśli prezydent odważy się na to, to podejmą kroki prawne. Chcą wykazać, że sfinansowanie muru bez zgody Kongresu jest niezgodne z konstytucją. Lider Demokratów w Senacie Chuck Schumer oświadczył, że wprowadzenie stanu wyjątkowego byłoby „aktem bezprawia”, a przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi podkreśliła, że taka decyzja prezydenta byłaby „niebezpiecznym precedensem”. Kłopot w tym, że decyzję o niższej kwocie na mur podjęli nie tylko Demokraci, którzy są w Kongresie większością, ale także Republikanie. Był to swoistego rodzaju kompromis zawarty w ostatnim momencie. Lada dzień kończy się bowiem zawieszenie shutdownu. Jeśli budżet nie zostałby podpisany do tego momentu, administracja znów zostałaby sparaliżowana. Na podstawie doniesień agencyjnych opracowała Anna Głowacka Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

