Sting zagrał dla robotników z GM Brytyjski rockman Sting wystąpił w czwartek dla pracowników fabryki samochodów w Oshawie jako “gest solidarności” z pracownikami GM. Tysiące zromadziły się w lokalnym ośrodku, gdzie w czasie występu Sting wykonał swoje przeboje “Message in a Bottle” i “Every Breath You Take”. Piosenkarz wykonał następnie szereg utworów ze swojego musicalu “The Last Ship”. Musical opowiada historię rodzinnego miasta Stinga Wallsend w Anglii, które zmaga się z konsekwencjami upadku przemysłu stoczniowego. To historia podobna do realiów, z jakimi mają do czynienia pracownicy GM w Oshawie, powiedział Sing. GM zamierza zamknąć fabrykę pod koniec 2019 roku.



“Powodzenia w walce”, powiedział tłumowi, gdy występ zakończył się. Na konferencji prasowej po koncercie piosenkarz powiedział, że GM ma “obowiązek” wspierania pracowników, którzy “oddali swoje życie” firmie. “Widzę niepokój na ich twarzach” – powiedział. “To było bardzo wzruszające dla nas jako wykonawców”. Sting i Mirvish Productions skontaktowali się ze związkiem zawodowym Unifor, aby zorganizować występ, powiedział w czwartek na kanale CTV News Channel prezydent związku Jerry Dias. Dias spotkał się ze Stingiem na początku tygodnia. “Rozmawiałem o tym, co się tutaj dzieje w Oshawie, a podobieństwa są przerażające” – powiedział. “Wie, że nie możesz wygrać, jeśli nie jesteś przygotowany do walki i dlatego on tu jest. Jest wojownikiem. Ma odwagę. Jest tutaj, aby powiedzieć ‘Stoję ze społecznością Oshawy'”. Musical “The Last Ship” jest grany w Toronto do 24 marca. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

