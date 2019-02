Stoch i Żyła wypuścili z rąk sukces w Oberstdorfie Pierwszy konkurs Pucharu Świata na mamuciej skoczni w sezonie 2018/19 długo układał się Biało-Czerwonym znakomicie. Wolny dał sygnał W Oberstdorfie jako pierwszy z Polaków zaprezentował się Jakub Wolny, który może liczyć na coraz większy kredyt zaufania u Stefana Horngachera. W kwalifikacjach Wolny skoczył przeciętne 197,5 metra, ale w pierwszej serii poszybował już na 223. metr. Pobił rekord życiowy i jako pierwszy w konkursie uzyskał notę powyżej 200 punktów. Wolny skakał jako piętnasty w 40-osobowej stawce i aż do skoku 30. na liście startowej Niemca Markusa Eisenbichlera (224,5 metra) prowadził w konkursie. Żyła i Stoch poszli o krok dalej W pierwszej serii powyżej 220 metrów skoczyło w sumie 10 zawodników, w tym wszyscy Polacy biorący udział w konkursie. Dawid Kubacki uzyskał 221,5 metrów, a Piotr Żyła i Kamil Stoch poszli o krok dalej i jako jedyni złamali granicę 230. metra. Żyła przeskoczył rozmiar skoczni, osiągając 236 metrów. Nie dał już rady wylądować klasycznie, więc dostał gorsze noty za styl, ale i tak objął prowadzenie. Cieszył się z niego całą minutę, którą zajęło obniżenie belki startowej i oddanie skoku przez Stocha. Trzykrotny mistrz olimpijski skoczył 233 metry. Krócej od Żyły, ale kompensacja za niższą belkę rozstrzygnęła kwestię pierwszego miejsca. Po pierwszej serii w pierwszej piątce było trzech Polaków. Stoch pierwszy, Żyła drugi, Kubacki piąty. Między Polaków wmieszali się Stefan Kraft i zwycięzca kwalifikacji Johann Andre Forfang. Zawiódł lider Pucharu Świata Ryoyu Kobayashi. Po skoku na odległość 205,5 metra Japończyk złapał się za głowę i na półmetku zajmował 12. miejsce. W dziesiątce znalazł się za to czwarty z Biało-Czerwonych. Wolny był ósmy. Stoch był w świetnej pozycji wyjściowej do ataku po zwycięstwo, bowiem miał 10,2 pkt przewagi nad Żyłą i 15 pkt nad Kraftem (do tego 18,4 pkt nad późniejszym zwycięzca Zajcem). Trzeba było tylko to obronić. W pogarszających się z minuty na minutę warunkach okazało się to jednak marzeniem ściętej głowy. Złym prognostykiem był już drugi skok Wolnego, który skoczył zaledwie 180,5 metra i spadł na 25. miejsce. Jako drugi z Polaków rozczarowanie przeżył Kubacki, który w drugiej serii przegrał rywalizację z Timim Zajcem. Za chwilę Kubackiemu humor się jednak poprawił, bowiem cała wyprzedzająca go czwórka skoczyła znacznie krócej, otwierając mu drogę do podium. Daleko za Kubackim lądowali Forfang, Kraft, Żyła, aż wreszcie Stoch , który ostatecznie spadł na piątą pozycję. Stoch w drugiej serii skoczył 197 metrów, 36,5 metra krócej niż młodziutki Słoweniec. W takich okolicznościach w piątek podium przejęli zawodnicy, którzy po pierwszej serii plasowali się kolejno na szóstym, piątym i siódmym miejscu. Zajc wygrał pierwsze zawody Pucharu Świata w karierze. Ostatnie punktowane miejsce w konkursie zajął Simon Ammann. Tuż nad sympatycznym Szwajcarem rywalizację w piątek zakończył Noriaki Kasai. Japoński weteran skoczni zapunktował po raz drugi z rzędu i po raz trzeci w tym sezonie. Kwalifikacje przerosły Stefana Hulę i debiutującego w Pucharze Świata Pawła Wąska, którzy zajęli odpowiednio 48. i 49. miejsce. 19-letni Wąsek, który w kadrze na te zawody zastąpił Macieja Kota, skoczył zaledwie 168,5 metra. – Pierwsze koty za płoty – skomentował młody zawodnik. Okazję do poprawy będzie miał w sobotę, kiedy zostanie rozegrany drugi z trzech zaplanowanych na ten weekend konkursów Pucharu Świata na mamuciej skoczni w Oberstdorfie. Wyniki piątkowego konkursu w Oberstdorfie 1. Timi Zajc (Słowenia) 430,1 pkt (220/235,5 m) 2. Dawid Kubacki (Polska) 424,8 (221,5/218) 3. Markus Eisenbichler (Niemcy) 423,3 (224,5/222,5) 4. Piotr Żyła (Polska) 421,8 (236/207,5) 5. Kamil Stoch (Polska) 420,5 (233/197) 6. Stefan Kraft (Austria) 409,9 (222,5/202) 7. Johann Andre Forfang (Norwegia) 408,2 (222,5/198,5) 8. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 398,1 (220/206,5) 9. Daniel Huber (Austria) 398,0 (221/203) 10. Daniel Andre Tande (Norwegia) 393,8 (201/223) … 25. Jakub Wolny (Polska) 364 (223/180,5) Klasyfikacja generalna Pucharu Świata 1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 1251 2. Stefan Kraft (Austria) 821 3. Kamil Stoch (Polska) 789 4. Piotr Żyła (Polska) 727 5. Dawid Kubacki (Polska) 672 6. Stephan Leyhe (Niemcy) 590 7. Robert Johansson (Norwegia) 556 8. Timi Zajc (Słowenia) 554 9. Johann Andre Forfang (Norwegia) 518 10. Markus Eisenbichler (Niemcy) 475 … 24. Jakub Wolny (Polska) 104 35. Stefan Hula (Polska) 53 44. Maciej Kot (Polska) 24 63. PAP to największa agencja informacyjna w Polsce. Zbiera, opracowuje i przekazuje obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i zagranicy. Przez całą dobę, 7 dni w tygodniu 250 dziennikarzy i 40 fotoreporterów przygotowuje serwisy informacyjne, z których korzystają media, instytucje, urzędy państwowe i przedsiębiorcy.





























