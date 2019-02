Studia dualne coraz popularniejsze wśród studentów i przedsiębiorców Co to takiego? Studia dualne, czyli nowoczesny model kształcenia łączący tradycyjne zajęcia akademickie z pracą zawodową, cieszą się rosnącą popularnością wśród studentów i przedsiębiorców. Są najlepszą odpowiedzią na potrzeby rynku pracy – jako alternatywna forma pozyskania pracowników przez pracodawców, którzy podczas zajęć praktycznych mają możliwość zaproponowania studentom stażu i zatrudnienia w swojej firmie. Dla studentów staż w firmie współpracującej z uczelnią to szansa na zdobycie doświadczenia w kierunku, w którym się kształcą, oraz kompetencji miękkich. Na wprowadzenie modelu studiów dualnych decyduje się coraz więcej polskich uczelni, i to już nie tylko na kierunkach technicznych. – Od absolwentów uczelni wyższych pracodawcy oczekują dziś kompetencji w dwóch obszarach: wiedzy z kierunku, który studiują, i kompetencji miękkich w obszarze pracy zespołowej czy komunikacji. To komunikacja jest aktualnie jednym z kluczowych czynników rozwoju przedsiębiorstw – mówi agencji Newseria Biznes Dominika Czechowska, menadżer kierunku turystyka i rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Jak podkreśla, aby sprostać wymogom dzisiejszego rynku pracy, uczelnie wyższe muszą konstruować praktyczne siatki programowe. Te siatki, czyli cały zestaw przedmiotów, które będą realizowane w trakcie studiów, powinny powstawać w porozumieniu z pracodawcami i odpowiadać na ich potrzeby. – Ważnym czynnikiem jest organizacja rad programowych. W trakcie rad programowych konsultacje są realizowane wraz z przedsiębiorstwami z danej branży. Na kierunku turystyka i rekreacji taką radę programową tworzą najczęściej menadżerowie hoteli, restauracji czy biur podróży, czyli te przedsiębiorstwa, które są ujęte w programie studiów – mówi Dominika Czechowska. Studia dualne łączą tradycyjne studia akademickie i praktyki zawodowe w przedsiębiorstwie, które współpracuje z uczelnią. Program studiów jest ustalany wspólnie przez obie strony. Często praktykowanym systemem są trzy dni praktyk zawodowych u pracodawcy i dwa dni zajęć dydaktycznych i wykładów na uczelni. Staż jest płatny, studenci mogą także liczyć na stypendium przyznawane przez uczelnię. – Kształcenie dualne zakłada realizowanie przedmiotów specjalnych przy bezpośrednim udziale przedsiębiorstwa z danej branży, z którym jest podpisana umowa. W praktyce te zajęcia odbywają się na terenie przedsiębiorstwa i są prowadzone przez jego pracowników – wyjaśnia Dominika Czechowska. Jak podkreśla, daje to bardzo wiele wartości. – Przede wszystkim student zdobywa wiedzę praktyczną bezpośrednio od mendżera, specjalisty zatrudnionego w firmie. Dla przedsiębiorcy realizacja wspólnego kształcenia to minimalizacja problemów z zatrudnieniem, gdyż podczas zajęć jest możliwość bezpośredniego pozyskania stażystów tudzież przyszłych pracowników. Pracodawca wraz z uczelnią współtworzy własną, przyszłą kadrę. Dyrektor HR firmy, z którą od 7 lat prowadzimy kształcenie dualne, podkreśla znacznie mniejsze potrzeby zewnętrznej rekrutacji, gdyż wielu studentów zostaje zatrudnionych już w trakcie trwania edukacji – mówi Dominika Czechowska. Studia dualne to model kształcenia bardzo popularny w krajach zachodnioeuropejskich, m.in. w Niemczech. Dzięki nim studenci już na etapie nauki mogą zdobywać kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, a od razu po zakończeniu studiów są gotowi do wejścia na rynek pracy. –To jest optymalne połączenie teorii i praktyki w studiowaniu. Daje ogromne korzyści dla obu stron. Student poznaje przedsiębiorstwo, panujące w nim relacje i od razu widzi, czy dany kierunek jest tym, o czym marzy, czy jest to wyzwanie zawodowe, które chciałby realizować – mówi Dominika Czechowska. Studenci po zakończeniu nauki otrzymują nie tylko dyplom, lecz także konkretny wpis w CV, a często mają już zapewnioną atrakcyjną pracę. – Ukończenie studiów w programie kształcenia dualnego pozwala studentowi poznawać wiedzę praktyczną, zakres przyszłych obowiązków w danym przedsiębiorstwie, charakter branży. Sam widzi, co jest dla niego istotne w przyszłym wyzwaniu zawodowym – mówi menadżer kierunku turystyka i rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Źródło: https://biznes.newseria.pl Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

