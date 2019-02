Świetny występ Linette w ćwierćfinale turnieju w Hua Hin

Polka pokonała trudną rywalkę z Chin. Po ponad stu minutach walki wygrała z Yafan Wang 6:2, 6:3. W sobotę o finał imprezy zmierzy się z Hiszpanką Garbine Muguruzą lub Ukrainką Dajaną Jastremską.

Polka przyleciała do Tajlandii wypoczęta. W wielkoszlemowym w styczniu Australian Open odpadła bowiem już w pierwszej rundzie, ale nie miała się czego wstydzić. Przegrała bowiem po całkiem niezłym pojedynku z późniejszą zwyciężczynią Naomi Osaką z Japonii.

W Hua Hin aż do piątku toczyła bardzo wyrównane boje. Przed ćwierćfinałem rozegrała bowiem dwie trzysetówki – najpierw z Australijką Priscillą Hon 6:1, 2:6, 6:2, a potem z Rumunką Moniką Niculescu 4:6, 6:3, 6:2. Maratoński pierwszy gem

W piątek również zapowiadało się wymagające spotkanie. Na drodze poznanianki stanęła bowiem Yafan Wang.

Według bukmacherów to notowana na 60. miejscu w rankingu WTA Chinka była faworytką. Pierwszy gem spotkania trwał aż kwadrans. Wydawało się, że czeka nas tenisowy maraton.

Nic z tego. Linette nadspodziewanie szybko odskoczyła. Od stanu 1:1, wygrała cztery gemy. Pierwszy set padł jej łupem 6:2. W drugim scenariusz był podobny. Chinka podjęła dopiero walkę przy prowadzeniu naszej tenisistki 5:1. Wang zdołała jednak urwać dwa gemy.

W konsekwencji Linette zwyciężyła 6:2, 6:3. Łącznie w całym meczu 98. obecnie na świecie Polka pięciokrotnie przełamała Azjatkę. Sama podanie straciła tylko raz. W sobotę zagra o finał. Jej rywalką będzie Hiszpanka Garbine Muguruza lub Ukrainka Dajana Jastremska.





























