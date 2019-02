Targi Study and Go Abroad w Toronto

The Study and Go Abroad Fair to największe w Kanadzie międzynarodowe targi uniwersyteckie i studenckie. Tu możesz zaplanować i dowiedzieć się wszystkiego aby podjąć następny kroku w swojej edukacji.

Toronto Study and Go Abroad Fair jest całkowicie BEZPŁATNE i oferuje doskonałą okazję do zdobycia wiedzy o nauce i pracyza granicą. Targi Study and Go Abroad są otwarte dla każdego, kto szuka zagranicznego programu studiów licencjackich lub podyplomowych, wolontariatu, stażu za granicą lub po prostu zainteresowany jest rokiem odskoku od zwykłej rutyny, nową przygodą lub przerwą w karierze.

Metro Convention Center, North Building w Toronto 3 marca. O godz. 12.00 odbędzie się seminarium poświęcone stypendiom. Expo będzie trwało w godz. 13.00-17.00.

Wstęp wolny!