Tłusty czwartek 2019 – święto jedzenia pączków Na podstawie chrześcijańskiego kalendarza tłusty czwartek wypada 52 dni przed Wielkanocą. Jest to ostatni czwartek przed Wielkim Postem. W 2019 roku tłusty czwartek wypada 28 lutego. W porównaniu do poprzednich lat tegoroczne święto łasuchów w tym roku wypada stosunkowo późno. Zwyczaj tłustego czwartku sięga jeszcze czasów pogańskich. W starożytnym Rzymie mieszkańcy świętowali koniec zimy i nadejście wiosny poprzez spożywanie tłustych pokarmów, w szczególności mięsa, a także piciu wina. Ówczesne święto było nazywane „tłustym dniem”. W XVI wieku w Polsce tradycja jedzenia tłustego mięsa została zastąpiona spożywaniem słodkich pączków. Tamtejsze słodkie wyroby wyglądały jednak inaczej niż te dzisiejsze. W ich wnętrzu znajdował się migdał lub orzeszek. Według legendy osoba, która trafiła na takiego pączka, miała się cieszyć ogromnym dostatkiem. W Polsce w średniowieczu, w szczególny sposób obchodzono tłusty czwartek w Małopolsce. Określano go jako „combrowy czwartek”. Legenda podaje, że nazwa pochodziła od nazwiska burmistrza Krakowa z XVII wieku. Prawdopodobnie była to fikcyjna postać surowego handlarza na krakowskim rynku, który miał negatywny stosunek do kobiet. Jego śmierć datowana jest właśnie na tłusty czwartek. Z okazji tego wydarzenia, przekupki na targu urządzały wielką uroczystość. W czasie zabawy zaczepiały przypadkowych mężczyzn, zmuszając ich do zabawy lub oddawania wierzchniej odzieży. Miało to stanowić „zadośćuczynienie” za krzywdy ze strony Combra. Na podstawie wikipedii opracowała Joanna Wójcik Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

