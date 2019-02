Trump chce wprowadzić stan wyjątkowy w USA Kongres USA przyjął kompromisową ustawę finansową. W czwartek wieczorem czasu lokalnego projekt ustawy zaaprobowała Izba Reprezentantów. Wcześniej uczynił to Senat. Kompromis budżetowy ma na celu uniknięcie kolejnego zawieszenia działalności rządu. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. Lider republikańskiej większości w Senacie USA Mitch McConnell poinformował w czwartek, że Donald Trump podpisze ustawę finansową będącą kompromisem między republikanami i demokratami, ale ogłosi stan wyjątkowy, by zdobyć fundusze na mur na granicy z Meksykiem. Biały Dom potwierdził wkrótce potem, że Trump ma zamiar wprowadzić stan wyjątkowy. Poprę deklarację stanu wyjątkowego– powiedział senetor McConnell po spotkaniu z prezydentem. Przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi oznajmiła, że demokraci mogą podjąć kroki prawne, jeśli prezydent podejmie taką decyzję, która – jak podkreśliła – byłaby niebezpiecznym precedensem. Ogłoszenie przez prezydenta Donalda Trumpa stanu wyjątkowego, by zbudować mur na granicy z Meksykiem, byłoby bezprawnym aktem i nadużyciem władzy prezydenckiej – powiedział w czwartek wieczorem czasu lokalnego lider demokratów w Senacie USA Chuck Schumer. Trump mówił już wcześniej, że nie jest zadowolony z kompromisu finansowego osiągniętego między republikanami i demokratami w Kongresie, dzięki któremu przyjęto ustawę o finansowaniu resortu bezpieczeństwa narodowego i innych agencji federalnych do końca roku finansowego, czyli 30 września. W ustawie przeznaczono na budowę umocnień na granicy z Meksykiem 1,37 mld dolarów zamiast 5,7 mld, których domagał się prezydent. Kompromis ma na celu uniknięcie kolejnego zawieszenia działalności rządu (shutdownu), gdyż tymczasowe porozumienie w tej sprawie upływa w najbliższy piątek, 15 lutego. Odrzucenie przez Kongres w grudniu żądania Trumpa w tej sprawie spowodowało bezprecedensowo długie, bo trwające aż 35 dni zawieszenie funkcjonowania około 1/4 agend rządu federalnego. Na podstawie doniesień agencyjnych opracowała Anna Głowacka



